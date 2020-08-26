22歲律喜生完孖胎極速修身　5個月減30公斤曬好身材

女團LABOUM前成員22歲律喜，2018年與FT Island成員27歲崔敏煥年認愛後結婚，並於同年5月誕下長子讚兒。今年2月，再度懷孕的律喜誕下雙胞胎女兒雅允及雅琳，她亦有在YouTube及IG公開一家五口的幸福生活。律喜曾公開誕下孖胎後體重高達82至83公斤，5個月快速減走30公斤，成為網上熱話。

律喜未誕下雙胞胎前，曾拍片公開非一般的巨肚，網友都感嘆媽媽的辛酸。近日她則拍片分享，誕下雙胞胎後體重曾達83公斤，在懷孕後半段時間更因一直想着要減肥的問題而非常大壓力。律喜表示5個月間，她靠控制飲食、運動及服用減肥輔助品，現時已成功減走30公斤，效果顯著！她講到媽媽外出運動的難度高，所以她會在家中做簡單的手部運動、抱女兒做深蹲和陪兒子賽跑，把養兒當成運動一部份。

律喜懷雙胞胎時，曾拍片公開非一般的巨肚。（YouTube截圖）

律喜會在家中做簡單手部運動，來回約50次左右。（YouTube截圖）

按圖睇女團時期的律喜：

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修身成功的律喜日前公開擔任減肥輔助品模特兒的廣告照，照片中身穿深藍色緊身衣的她，大曬零贅肉好身材，簡直難以想像她已是三名子女的媽媽。女團偶像出身的律喜，6月就在YouTube上傳跳舞影片，有力的動作，加上收放自如的表情，不少粉絲都表示非常想念在舞台上表演的她。

律喜極速修身，大曬零贅肉好身材！（IG/@yul._.hee）

點撃睇修身Fit爆的律喜：