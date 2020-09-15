【以家人之名】21歲宋威龍爆紅有原因？Burberry都欽點佢做代言人

陸劇《三十而已》大紅之後，接檔的《以家人之名》也開出漂亮紅盤，當中的高冷帥哥哥「凌霄」引發瘋狂討論，許多人都被他劇中「寵妹狂魔」的行徑圈了粉，但你知道嗎？飾演該角的中國影星宋威龍其實是年僅21歲的小鮮肉，快來看看他是怎麼迷倒影迷的吧！

少林寺習武，網紅、模特兒到大明星

出生於遼寧省大連市的宋威龍長相俊美，身高185公分，出色外型根本得天獨厚，注定要成為大明星，但很有個人想法的他竟然在9歲看了李連杰的《少林寺傳奇》，就夢想成為武打明星，還因此在少林寺學武。高中時期的宋威龍不顧父母親的反對，離家去讀武術學校，之後因為上傳影片到網路，亮眼外型被發掘成為模特兒和網紅，也在16歲那年和經紀公司簽約，正式成為一名演藝人員。

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《鳳囚凰》男主角爆紅

獲得演藝圈門票之後，宋威龍先是在實境遊戲秀節目《全員加速中》獲得關注，接著憑著在節目中的敏捷反應接下脫口秀節目《天天向上》大秀舞藝，更參與許多電影和電視劇演出，第一部影視作品《半妖傾城》很快就引發討論度，在經歷這一切的洗禮之後，18歲的宋威龍首度演出《鳳囚凰》男主角，和關曉彤共同演出，擁有帥氣外型和靈活演出的他，戲一開播，馬上就成為人氣新星。

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與「美人魚」林允因戲生愛

今年宋威龍共有四部影視作品，分別是偶像劇《下一站是幸福》、改編自《七月與安生》作者的《彼岸花》、網路劇《漂亮書生》和現在熱播的《以家人之名》，從卡司和產量來看，宋威龍無疑是最受到歡迎的新生代男神了！魅力無限的他，也曾經因為和「美人魚」林允因戲生愛擦出愛火，還有「小劉雯」之稱的模特兒趙佳麗搞曖昧，先前更與網紅臥蠶阿姨也被傳出緋聞，年紀輕輕就電力無窮，感情世界始終是狗仔追逐的焦點呢。

《以家人之名》高冷帥哥哥

而宋威龍最近在陸劇《以家人之名》飾演校草「凌霄」，對其他人都是冷冰冰的，獨有對譚松韻飾演的妹妹會寵溺摸頭殺，先是露出療癒帥氣的微笑，捏捏妹妹的臉頰，再輕聲地說一聲「哥在呢」，柔情無限讓所有女粉絲都被融化啦！戲裡戲外都是校草的宋威龍，這麼溫柔，真的會讓所有女粉絲都會被宋威龍寵壞啦！

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Burberry彩妝欽點官方代言人

最近英國品牌Burberry就看準了宋威龍的自信前衛和獨特不凡的潛力，邀請他成為彩妝代言人，這也是2020年宋威龍的第9個品牌代言，從飲品、電器、食品、護膚品牌到國際精品，宋威龍魅力通殺，人氣不墜的他也曾經擔任公益綠色大使，無論是個人魅力或為品牌扛轎都能創造出熱議話題。

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