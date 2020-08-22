以家人之名︳獲宋威龍張新成兩大寵妹狂魔寵溺　譚松韻唔怕嫁唔出

內地女星譚松韻在劇集《以家人之名》中，有着兩個沒血緣關係的阿哥宋威龍、張新成，兩男又都是「寵妹狂魔」令觀眾勁羨慕。她也透露，演到最後感覺自己真的有兩個阿哥：「天不怕地不怕，天塌下來都有人扛，有兩個哥哥在，就算沒人要也沒關係。」

《以家人之名》劇評：又一齣《同一屋簷下》？沒有血緣的親情羈絆

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劇中譚松韻把男友帶回家中麵館吃麵，宋威龍與張新成兩位哥哥「警鈴大作」，緊盯著妹妹與男友的一舉一動，心急如焚直喊：「不同意！」其實兩人也都想追求譚松韻，網友笑虧：「兩個沒血緣兄弟秒變情敵，這下聯手一致對外，爭奪妹妹卻殺出程咬金，兩兄弟這下聯手對抗情敵！」

譚松韻透露在《以家人之名》飾演的「李尖尖」，是自己演過最放飛的角色，直說，劇組「團寵」、「團霸」都是她，笑稱：「我們家（劇中）就我一個女孩。」張新成也透露，與譚松韻、宋威龍有一個群組「麵館繼承者」。

有趣的是，戲外年齡最小的宋威龍（21歲），戲中卻是演大哥，而現實年齡已經30歲的譚松韻則演出小妹，張新成則剛好趨於中間值，他透露，戲裡飾演宋威龍媽媽的楊童舒在對戲過程中，誇譚松韻很年輕，「都正常年齡了，演18歲的小女孩都無違和。」張新成連忙問：「那我呢？」對方也回：「高中生！」張新成得意虧沒在場的宋威龍：「你看這叔叔！」讓眾人笑翻。

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