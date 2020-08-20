《以家人之名》劇評：又一齣《同一屋簷下》？沒有血緣的親情羈絆

最近幾天，關鍵詞＃張雨劍大預言家＃的視頻在內地引起話啦。筆者自然也要去及時了解一下。事情的原委是這樣的：在某次《快樂大本營》上，張雨劍被要求用哥哥、男朋友、老公三個字造句。而他造出來的句子，卻是：「我的哥哥一開始是我的男朋友後來變成了我的老公。」 如此狼滅發言，本來只是比較無厘頭的節目笑料——但誰曾想到，這句話竟然在最近國內播出的一部Hit爆新劇裡成真了。這會是什麼奇葩情節？筆者不賣關子，它就是——《以家人之名》。

《以家人之名》是一部以家庭、親情為主題的劇情片。開播收視率便連續幾天霸榜第一，豆瓣更是開出了8.6的高分。但劇集品質具體怎麼樣？筆者暫且還懸著不敢下結論。畢竟，《以家人之名》的導編團隊就是《下一站是幸福》的丁梓光、水阡墨、王雄成三位，不排除變成狗血倫理劇的可能。

再看三位主演。譚松韻、張新成、宋威龍，也算是最近頗紅的三位小花小生，經常霸屏的偶像愛情小甜劇中少不了這幾個人的身影。然而，習慣在愛情中糾葛的三位演員，真的能演好一部親情為主線的劇嗎？尤其是在三兄妹的扮演者宋威龍、張新成、譚松韻的實際年齡和劇中人物年齡正相反的情況呢？劇中見分曉。

李尖尖五歲時，她的媽媽因為難產去世。媽媽沒了，肚子裡的弟弟也沒能保住。世界上只剩下了李尖尖和李爸兩個人相依為命。但幸好，父女兩人都是比較樂觀的性格，雖然總是會想念亡人，但也不會整日沉浸於頹喪之中無法自拔。父女二人失去親人的傷口還未癒合，過分熱心的街坊卻時不時來添亂。不是鼓動李爸再娶，就是擅自安排相睇，給尖尖找個後母。

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母親屍骨未寒，小尖尖自然不樂意。可小孩子能表達自己不滿的方式，也只有鬧彆扭，和明著暗著欺負後母帶來的哥哥，賀子秋。不過，面對樓上新搬來的鄰居家小男孩淩霄，李尖尖就喜歡得不得了。

因為家庭原因，沒比李尖尖大多少的淩霄總是一副早熟卻鬱鬱寡歡的樣子。自從他的妹妹不幸去世之後，母親就變得暴躁易怒，父親又總是忙於工作。就算兩個人都在家，也是整天吵架，動輒摔盆打碗。於是年幼的淩霄，就成了這個家庭中的受害者，只能被迫內向，懂事。而幸好有尖尖這個樂天派，不離不棄的纏著他，逗他開心，淩霄才不至於變成父母爭吵下的犧牲品。

但是，現實的糟心生活還在繼續，無辜的小孩逃不出被牽連的命運。淩霄母親拋下幼子，和淩霄的父親離了婚。賀子秋的媽媽借了李爸的錢，丟下兒子不知道消失到了哪裡。家庭變故之下，李爸和淩爸決定一起撫養李尖尖、淩霄和賀子秋。於是從此，沒有血緣關係的三個小孩成為了彼此的新家人，一家五口就這樣相互扶持著生活。

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三人經常一起去超市採購，時不時組團闖禍，偶爾輪流見義勇為，然後一起被教導主任訓話…幾年時間眨眼過去，兄妹三人打打鬧鬧的就長大了。成績優異的淩霄和賀子秋面臨高考，學習倒數但是木工優秀的李尖尖也進入了高中，計劃好了自己的未來。未來看似是陽光一片，但他們仍舊沒有甩開童年陰影。

賀子秋被母親拋棄，被李爸收留，養成了討好型的人格。雖然一直嘴硬，但他還是在打聽母親的消息，想要弄清楚為什麼會拋棄自己。淩霄一直因為妹妹的死而感到無力自責，再加上母親不講理的怪罪和打罵，讓他性格變得隱忍淡漠和缺乏安全感。童年陰影纏繞不去，新的問題也接踵而來。

賀子秋的父親找上了門，目的不純、不擇手段的想要將子秋帶走；淩霄的母親再嫁，卻因車禍躺在了醫院，重傷難治，淩霄也因此面臨選擇。就像劇中說的，成長是一瞬間的事。別人都不知道，只有他們自己感受到了生活的重擔的一瞬間。那一瞬間，淩霄、賀子秋、李尖尖都悄悄地長大了。一邊是彼此認定相互珍惜的新家人，一邊是無法選擇關係淡漠的親生父母。他們艱難抉擇，卻還是顧此失彼。之後三人之間的羈絆會如何發展？

不得不說，就《以家人之名》已經播出了的幾集來看，優點還是很明顯的。最常被人提起的，便是劇中無處不在的貼地場景。例如開學第一日，兄妹三人輪流爭廁所的橋段，就足夠人莞爾一笑道一句：太真實了吧（《以家人之名》劇照截圖）

不得不說，就《以家人之名》已經播出了的幾集來看，優點還是很明顯的。最常被人提起的，便是劇中無處不在的貼地場景。例如開學第一日，兄妹三人輪流爭廁所的橋段，就足夠人莞爾一笑道一句：太真實了吧！此外，兄妹三人的各種小默契、互相吃碗裡的東西、熱心卻顯得有些八卦的街坊，也顯得接地氣和頗為治癒。

除了劇集本身烘托的煙火氣，劇中幾位主演的演技也可圈可點。比如兄妹三人在天臺上等流星，李尖尖對著流星喊媽媽時。賀子秋愣怔之後，祈願的手放下，眼神露出的委屈著實讓人心疼。又比如飾演幼年李尖尖的小演員，打架之後又虎又橫又不服的小表情實在可愛。

筆者印象最深的，還要數李爸醉酒的那場戲。聽到自己一直當親生兒子的賀子秋被他人數落，他心裡又憋又難過，說著說著，忍不住哭了起來。這場戲立住了一個慈愛善良的父親形象，也成為了很多人到目前為止最大的淚點。

《以家人之名》有很多優點，但也有很多無法忽視的瑕疵。因為劇集開播，打的就是家庭親情的牌子，很多觀眾期待的也是類似韓劇《請回答》的家庭故事。然而看預告就知道，李尖尖和淩霄之間的戲份不只有親情，還有本文開頭提到的那段奇妙的感情線。這就讓很多沖著親情來的觀眾心生不滿，甚至在評論區出現了「以家人之名，行不軌之事」的論調。劇情安排能否像家庭倫理日劇《同一屋簷下》一樣拿揑得恰到好處，則需看之後的發展。

劇組亂炒CP的行為，也難免讓人有所反感。尤其是李爸和淩爸兩位父親，本來是拍擋過日子，劇中卻非要給李爸安上很多女性化的人物特徵，以和淩爸的人物產生「CP反應」（《以家人之名》劇照）

此外，劇組亂炒CP的行為，也難免讓人有所反感。尤其是李爸和淩爸兩位父親，本來是拍擋過日子，劇中卻非要給李爸安上很多女性化的人物特徵，以和淩爸的人物產生「CP反應」。從最開始，這部劇最吸引觀眾的，就是對於親情的展現。無論是兩位父親的相互扶持，還是兄妹三人的默契小日常，都讓人治癒感滿滿。但從現在的劇情走向看來，很多親情之外的劇情線開始漸漸增加，以至於喧賓奪主。

所以筆者也只能希望，《以家人之名》不要再像之前介紹過的一些國產劇那樣高開低走，最後爛尾。如果劇情發展能推翻預測打臉，那就再好不過了。

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