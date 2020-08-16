周揚青認分手後冇人敢追　最介意被批頭太大：長得不好看可以整

周揚青（Grace）自從與羅志祥（小豬）分手後一直積極發展事業，日前她就在微博宣布與保加利亞設計師品牌By Far合作，成為首位品牌摯友，並同品牌的兩位創始人隔空交流，期間更提及近期的戀愛生活！

周揚青（Grace）一向都好鍾意保加利亞設計師品牌By Far。（IG@gracechowwwww）

阿嬌着上Grace自家品牌T恤，幫好姊妹做生招牌。（微博@鍾欣潼）

Grace在訪問中大方表示近期有認識一些男性朋友，不過最後就變成好兄弟：「我感覺就是分手之後，應該感覺沒有什麼男生敢追我了吧，但沒關係啊，我覺得女孩子，你先不要那麼着急找你的另一半，先把自己變強大，把自己完善，變得更優秀，屬於你的另一半Mr. Right總有一天會來臨。」

Grace自認分手後沒人敢追。（影片截圖）

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其實Grace自從與小豬拍拖以來，一直被網民爆出負面新聞，甚至受到網絡欺凌，但她就坦言自己一早已經學會坦然面對，不過最近就好介意被人話她頭大：「因為長得不好看可以整，做錯了事情可以改，唯有頭大這件事情，沒有辦法改變。」Grace更透露自己好欣賞張雨綺，認為她與自己性格相似，自信十足，而且敢於做自己！

周揚青表示好欣賞張雨綺。（微博@乘風破浪的姐姐）