雖然是精神病但沒關係︱徐睿知摸金秀賢被罰　審查判合理化性騷擾

由金秀賢和徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，早在播出初期已因徐睿知硬衝男更衣室，摸金秀賢腹肌一幕而被投訴。劇集大結局近一個月後，南韓廣播通信審議委員會（下稱：韓通審）裁定劇情屬「合理化性騷擾」，決定向劇集提交行政處罰。

韓通審昨日進行會議後，決定就劇集三點向《雖然是精神病但沒關係》提交行政處罰。除了徐睿知在男更衣室摸金秀賢一幕外，由郭東延飾演患有鬱躁症的「權起道」，在大街當眾露出下體的一幕也被點名。雖然劇組有用動物圖案及字體遮蔽生殖器官，但依然被判「合理化性騷擾」。韓通審也講到，劇集也多次刻意以「嗶」聲和類似發聲表達侮辱性字句。

徐睿知摸金秀賢一幕被判「合理化性騷擾」，將面臨行政處罰。（Netflix截圖）

重溫徐睿知摸金秀賢一幕：

韓通審表示即便考慮到劇集目的為了刻畫人物形象，但也會令大眾擔心是否在醜化「性」，並將性騷擾行為合理化。加上《雖然是精神病但沒關係》在青少年保護時段播出，因此過多侮辱性或粗口的對白，會損害觀眾語言生活的健康。對於韓通審的判斷，網民似乎覺得多餘，表示《雖然是精神病但沒關係》是一部療癒人心的作品，只心理污衊的人才有骯髒想法。

郭東延露體的場面也被點名。（Netflix截圖）

郭東延露體好過份？