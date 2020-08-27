雖然是精神病但沒關係︱徐睿知摸金秀賢被罰　審查判合理化性騷擾

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

由金秀賢和徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，早在播出初期已因徐睿知硬衝男更衣室，摸金秀賢腹肌一幕而被投訴。劇集大結局近一個月後，南韓廣播通信審議委員會（下稱：韓通審）裁定劇情屬「合理化性騷擾」，決定向劇集提交行政處罰。

韓通審昨日進行會議後，決定就劇集三點向《雖然是精神病但沒關係》提交行政處罰。除了徐睿知在男更衣室摸金秀賢一幕外，由郭東延飾演患有鬱躁症的「權起道」，在大街當眾露出下體的一幕也被點名。雖然劇組有用動物圖案及字體遮蔽生殖器官，但依然被判「合理化性騷擾」。韓通審也講到，劇集也多次刻意以「嗶」聲和類似發聲表達侮辱性字句。

徐睿知摸金秀賢一幕被判「合理化性騷擾」，將面臨行政處罰。（Netflix截圖）

重溫徐睿知摸金秀賢一幕：

韓通審表示即便考慮到劇集目的為了刻畫人物形象，但也會令大眾擔心是否在醜化「性」，並將性騷擾行為合理化。加上《雖然是精神病但沒關係》在青少年保護時段播出，因此過多侮辱性或粗口的對白，會損害觀眾語言生活的健康。對於韓通審的判斷，網民似乎覺得多餘，表示《雖然是精神病但沒關係》是一部療癒人心的作品，只心理污衊的人才有骯髒想法。

郭東延露體的場面也被點名。（Netflix截圖）

郭東延露體好過份？

雖然是精神病但沒關係︱徐睿知只着貴衫　CELINE、FENDI當睡衣
雖然是精神病但沒關係︱吳正世替自閉症粉絲圓夢　扮「尚泰」見面
網民票選最襯韓劇情侶　《愛的迫降》玄彬孫藝珍CP感高都不及這對
雖然是精神病但沒關係｜金秀賢徐睿知瘋狂派糖　結局收視終創新高
雖然是精神病但沒關係｜金秀賢殺母真兇現身　護士長奸笑雞皮四起
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。