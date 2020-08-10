雖然是精神病但沒關係｜金秀賢徐睿知瘋狂派糖　結局收視終創新高

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由金秀賢和徐睿知主演的韓國電視劇《雖然是精神病但沒關係》自6月播出以來雖然一直話題高企，不過卻未能反映在收視上。昨晚（9日）播出第16集大結局，終於衝破劇集的首播收視紀錄，以全國7.348%的收視率畫上句號。

《雖然是精神病但沒關係》收視創新高。（tvN）

承接上集，精神病院護士長朴幸子的真面目除了是徐睿知的親生母親，亦是當年殺害金秀賢母親的兇手，大結局中她還是逃不過坐監的命運，之後金秀賢兩兄弟和徐睿知齊齊揸車去露營，迎來大團圓結局。

精神病院護士長朴幸子就是當年殺害金秀賢母親的兇手。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

最後難逃坐監命運。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

《雖然是精神病但沒關係》大團圓結局。（Instagram：@soohyun_k216）

金秀賢和徐睿知亦有在大結局中不斷派糖，先後兩度上演吻戲示愛之餘，亦有段纏綿床戲，令觀眾大呼甜到掉牙。結果成功刺激收視，令全集曾一度飆升至7.6%的收視率，亦在免費電視台和收費台等頻道中奪得同時段收視冠軍。

金秀賢和徐睿知再度上演吻戲。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖））

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