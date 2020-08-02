雖然是精神病但沒關係｜金秀賢殺母真兇現身　護士長奸笑雞皮四起

由金秀賢和徐睿知主演的韓國電視劇《雖然精神病但沒關係》將於下星期大結局，昨晚（1日）播出的第13集迎來全劇高潮，在文鋼泰（金秀賢 飾）工作的精神病院擔任護士長的朴幸子（張英南 飾）露出真面目，似乎與當年殺害金秀賢母親一案有關，超反轉的劇情令一眾網民大呼看到起雞皮，亦成功帶挈收視微微上升。

文鋼太讓高文英和哥哥文尚泰一同影全家福，但現發現對方的媽媽可能就是當年殺害自己母親的真兇。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

昨晚播出劇情講到，金秀賢的自閉症哥哥文尚泰（吳正世 飾）見到自己在精神病院畫的壁畫上多了一隻蝴蝶後反應很大，並崩潰大呼：「那隻蝴蝶害死了我的媽媽！」這隻蝴蝶正正就是當年殺害文尚泰和文鋼泰媽媽的殺人兇手身上的蝴蝶心口針，因此目擊媽媽被殺害的文尚泰特別印象深刻，而高文英（徐睿知 飾）亦認出這個蝴蝶圖案與媽媽的心口針很相似，並懷疑自己消失下落不明的作家媽媽就是殺害自己愛人媽媽的兇手。

文尚泰見到自己在精神病院畫的壁畫上多了一隻蝴蝶後反應很大，並崩潰大呼：「那隻蝴蝶害死了我的媽媽！」（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

全集最令人心寒的，就是最後一幕穿上黑衣、畫上濃妝的朴幸子眼神突變露出奸笑，並揸着車哼着高文英由細聽到大的歌，心口上更戴上了一個蝴蝶釦針！這暗示了朴幸子只是偽裝在精神病院做護士長並監視着文尚泰，她的真正身份就是當年殺害文鋼泰兩兄弟媽媽的真兇。再加上早前已經有網民發現朴幸子和高文英以為已死去的媽媽的右手上同樣有粒癦，因此推斷她極大可能就是高文英的親生母親。

朴幸子在最後一幕眼神突變露出奸笑。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

心口上更戴上了一個蝴蝶釦針，疑似是當年殺害文鋼泰兩兄弟媽媽的真兇。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

朴幸子原來只是偽裝成精神病院護士長，並曾經多次與文尚泰接觸。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

另外，劇組已於上周四（30日）結束大結局的拍攝，工作人員紛紛在社交網站公開多張殺青照，讓不少網民表示相當不捨之外，亦有眼尖網民發現醫院的合照中並沒有飾演精神病院長的張英南，因此更加加深她就是大反派的推斷。

《雖然是精神病但沒關係》於上周四正式殺青。（網上圖片）

網民發現精神病院的合照中並沒有飾演護士長的張英南。（網上圖片）

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