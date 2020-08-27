福布斯中國名人榜 ｜易烊千璽首位登頂的00後　楊穎成港星之最

易烊千璽成今年福布斯中國名人榜no.1。（微博@易烊千璽工作室）

福布斯公布了2020「福布斯中國百大名人榜」，第一名的是易烊千璽，緊隨其後的是徐峥和周冬雨，其他打入10大榜的，依次為周杰倫、張藝興、楊幂、趙麗穎、吳亦凡、王一博、王俊凱。

陳偉霆排名由去年23跌至今年40位。（陳偉霆微博圖片）

去年易烊千璽排名第八，今年因電影《少年的你》獲金像獎最佳新演員，令他成了首位登頂的00後。而去年排第七的周冬雨，相信同樣係因為電影《少年的你》而連升幾位，力壓楊幂、趙麗穎等人，成為女星之中排名最高。陳偉霆的名次雖然比去年下跌 ，但仍屬香港男藝人NO.1，女藝人則為16名的Angelababy，而曾是此榜常客的鄧紫棋，今年則未有上榜。

楊穎（Angelababy）在內地有多個綜藝節目，人氣一直高企，今年在榜中排16，老公黃曉明排76。 (VCG)

另外，憑《想見你》爆紅的台星許光漢，今年首次上榜，排名69甚至比男神彭于晏高，果然係後生可畏。而在內地有帶貨一哥之稱的李佳琦，今年亦首次上榜，且排20名，力壓胡歌、吳京。據悉該榜是以去年7月1日至今年6月30日內，在各自領域獲優異表現的演員、歌手、主持人、導演、編劇、作家、模特兒、運動員等內地及港澳台名人（不包括商業名人和網絡紅人）作為候選人，並通過商業價值和作品影響力在內的多個範疇，對各位候選人進行綜合排名，因而得出該榜最終排名。

點擊下圖睇睇仲有咩人上榜