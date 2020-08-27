鄧倫頻接綜藝導致大量脫粉被回踩　粉絲干預藝人事業已成常態？

內地人氣男星鄧倫2018年憑藉與楊紫主演的古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》而人氣急升，迎來事業高峰。其後他為多個綜藝節目擔任固定嘉賓，包括《上新了·故宮》（一、二季）、《密室大逃脫》（一、二季）、《極限挑戰》第六季等，曝光率大增。

鄧倫出生於1992年，身高185cm，是上海戲劇學院科班出身演員。（微博@鄧倫工作室）

日前，有傳鄧倫將加盟真人騷《這就是灌籃3》，不料引起大批粉絲脫粉回踩，指責其「不務正業」，由演員變作綜藝咖（指靠各種綜藝節目露臉賺快錢的藝人），更發文列出2019年至今的行程。

有粉絲詳細列出鄧倫2019年至今的工作行程。可能之後還有《這就是灌籃3》與《上新了·故宮》第三季推出。（微博圖片）

由以上文中看出，鄧倫這一年半以來確實接了不少綜藝節目，期間只參演了郭敬明執導的一套電影《陰陽師》以及抗疫劇的一個單元《我叫大連》，總共用了不到50日時間拍戲，其餘幾乎都是錄製綜藝節目。該脫粉網友在文中還不忘數落鄧倫一邊撈錢，一邊賣慘，狠批他接爛戲拍（因郭敬明導演的戲口碑不佳）等，還想挽回尊嚴，結果掩耳盜鈴，自欺欺人，言語間滿載怨氣，又冷嘲熱諷。

有其他粉絲澄清鄧倫關閉了8個月拍攝兩套電影。（微博圖片）

其實鄧倫無論樣貌定演技，都是同齡以及同期出道小生中的佼佼者，粉絲自然希望他乘勢而上，繼續出演更多優秀的作品，提升自己的演藝事業。畢竟楊紫與他合作完《香蜜》之後，憑藉《親愛的，熱愛的》再度爆紅，其後繼續出演大熱劇集《餘生，請多指教》、《青簪行》，就連第二男主角羅雲熙也挑大樑主演多套劇集《白髮》、《掮客》、《月上重火》等。因此，也可以理解粉絲有些「恨鐵不成鋼」的心態。

被粉絲這樣對待的，鄧倫不是第一個，有兩位影后都接連中招。好似當年章子怡接拍演技競技節目《演員的誕生》與真人騷《妻子的浪漫旅行》第二季時，就遭到粉絲反對、脫粉，認為她應該保持自己的大咖（領域中的成功人士）地位，而不是為迎合一點粉絲獲曝光率去參加綜藝，甚至拍攝電視劇也被粉絲「噓」，認為她自降身價。

章子怡粉絲也曾長篇大論抒發不滿情緒。（微博圖片）

其實對觀眾而言，章子怡參加綜藝節目、拍電視劇反而覺得新鮮，不止可以看到她生活中的一面，也可以看看她在電視劇中的表現。（微博@章子怡）

無獨有偶，另一位影后周迅今年也頻頻亮相大大小小的綜藝節目，包括《嚮往的生活》第四季、《很高興認識你》、《忘不了餐廳》第二季以及《樂隊的夏天》第二季，被指「走下雲端」。日前，周迅親自對此做出回應，表示只要滿足「我喜歡、我願意、我覺得適合自己」三個條件的綜藝，她就會參與，相當霸氣。

周迅向來低調，但看得出她在參加的綜藝節目中非常開心，是真心鍾意。（微博@i周迅）

其實綜藝也是藝人的工作之一，過度參與曝光或者是一把「雙刃劍」，帶來更多人氣的同時，也會逐漸減少神秘感。但現在圈中各類節目遍地開花，演員、主持人、歌手等接拍綜藝已是常態，對於有能力的人來講，多一些不同的嘗試，又有何不可？其次，參與綜藝節目將藝人的性格、習慣與綜藝感表露無遺，稍有不慎便會陷入輿論或者被觀眾嫌煩悶，因此並不是人人都可以參加多個綜藝節目，相信總有個人的可取之處。

黃渤就是一個很好的例子，在多個綜藝節目中，無一不被觀眾大讚其雙商高。（微博@黃渤）

近年來粉絲過度干預藝人事業已經成為一種「病態」，譬如要求迪麗熱巴與公司解約；因番位問題不讓佟麗婭接演《三十而已》，結果劇集爆紅等，當然，最慘的要數肖戰，粉絲不滿他被寫入同人文，從而舉報致網站被禁，令肖戰至今都未能正常工作……有時粉絲只是在電腦前打幾句說話，但偶像可能分分鐘是用自己的事業為他們的行為埋單，代價慘重。

每個人都是獨立的個體，藝人的事業有幕後團隊以及自己的規劃，作為粉絲，實在不用干預太多。路是自己的，他們要如何發展，無論好定壞，結果都由自己承擔，憑什麼要去阻礙他人的選擇同發展？與其「操心」藝人應該做什麼，不如看下他們正在做的事「做得好不好」，畢竟想要長久立足，實力才是最重要。

點擊下圖遭粉絲干預事業的部分明星：