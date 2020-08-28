張靚穎擔任《中國新說唱》導師有驚喜　回顧出道15年變靚之路

現年35歲的內地女歌手張靚穎向來歌唱實力了得，她近日擔任選秀節目《中國新說唱》的導師，遭網民質疑沒有rap能力的她沒有做說唱導師的資格之外，張靚穎的外貌變化亦引起巨大關注，有不少網民更直言認不出來。

張靚穎近日擔任選秀節目《中國新說唱》的導師。（網上圖片）

張靚穎的驚人外貌變化震驚網民。（《中國新說唱》節目截圖）

張靚穎於2005年以21歲之齡參加《超級女聲》勇奪季軍出道，她初出道時面圓圓、眼睛比較扁長、淺淺的雙眼皮、鼻頭亦較有肉。之後她的眼妝變得愈來愈濃，眼尾位置畫上粗黑的眼線亦因此成為她的標誌，不過近年張靚穎的雙眼皮變得更深邃，下巴看起來亦尖了不少，一比較起來網民大呼簡直像另一個人一樣。

張靚穎於2005年以21歲之齡參加《超級女聲》勇奪季軍出道。（視覺中國）

張靚穎初出道時面圓圓、眼睛比較扁長、淺淺的雙眼皮、鼻頭亦較有肉。（視覺中國）

之後張靚穎的眼妝變得愈來愈濃，眼尾位置畫上粗黑的眼線亦因此成為她的標誌。（視覺中國）

張靚穎努力靠控制飲食和健身雙管齊下去減肥，才能擁有今時今日的紙片人身形，與當初的嬰兒肥講再見。未知是不是這個原因，一併令臉蛋變小亦變得五官分明，變瘦又變靚才令網民認不得。

張靚穎努力靠控制飲食和健身雙管齊下去減肥。（Instagram：@janezhang）

張靚穎變瘦又變靚，網民大呼認不得。（微博：@張靚穎）

點擊觀看張靚穎15年間的外貌變化：