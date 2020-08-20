【星級日日瘦】林秀香靠食低GI食物減肥　原來唱K都消耗到卡路里

韓國女演員林秀香近年佳作不斷，繼前年憑與車銀優主演的《我的ID是江南美人》人氣急升後，近日憑新劇《當我最漂亮的時候》回歸小銀幕，飾演周旋在金志洙和河錫辰之間的陶藝家「吳芮智」，更憑藉超fit的身形引起網民熱話。

林秀香憑藉超fit的身形引起網民熱話。（Instagram：@hellopapa11）

現年30歲的林秀香雖然已經是一位「輕熟女」，但仍少女味十足，全靠一身fit爆身材瞞過大家！林秀香曾在訪問時透露自己的減肥秘訣，就是要多吃複合碳水化合物，例如糙米、麥皮、全麥麵包、蕃薯和香蕉這類低GI（升醣指數）的高纖維食物，不但能避免體內血糖值快速上升、減低體脂肪過度合成，也可以延緩飢餓感，更有助腸道蠕動，排走體內廢物。

林秀香多吃低GI的食物。（Instagram：@hellopapa11）

此外，她亦在美妝節目上透露，水就是最佳的保養飲品：「真的要多喝水，我每天都會把排毒水當飲料喝，把身體的毒素排出、增加新陳代謝，皮膚就會變好。」如果在減肥期間想食零食，林秀香則會挑選含有維他命D的啫喱，因為既可以修復肌膚，也能當成零食吃。

林秀香擁有令人羨慕的好身材。（Instagram：@hellopapa11）

林秀香自信大曬泳衣照。（Instagram：@hellopapa11）

除了在飲食方面著手，林秀香亦會堅持每星期至少做運動兩日，除了跑步和到健身室做適量的負重訓練外，她還會在家中跳舞，並在運動後補充蛋白質，修補身體的肌肉量。不過林秀香有一個另類的減肥活動，就是唱K！她認為到K房盡情歌舞，不但可以減壓餘，還可以消耗卡路里。有台灣歌唱家更指出，唱歌兩小時有效消耗2400卡路里，確實是又有娛樂性、又可以減肥的活動。

林秀香最喜歡的減肥方法是唱K！（Instagram：@hellopapa11）

《當我最漂亮的時候》由林秀香、金志洙和河錫辰主演，講述建築設計師徐煥（金志洙飾）對陶藝家吳芮智（林秀香飾）一見鍾情，並認定對方是命中注定的對象；然而徐煥的哥哥、賽車手徐鎮（河錫辰飾）卻與芮智相戀，兄弟倆因愛生恨，展開了充滿波折與殘酷的三角愛情故事。劇集於今日（19日）起於韓國首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

林秀香的新劇今晚在韓國首播。

金志洙在劇中飾演對林秀香一見鍾情的建築設計師徐煥，同時亦是河錫辰的弟弟。

河錫辰在劇中飾演一名賽車手徐鎮，並與林秀香相戀。

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