台「館長」陳之漢遭轟三槍　男疑犯疑性騷擾不遂一文還原事件始末

台灣知名網紅「館長」陳之漢今日凌晨2時許在自家健身中心門口遭轟三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。不久後涉案的23歲劉姓男子自行前往新北市警林口分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關。

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「館長」陳之漢本月16日開直播時指出，約2週前深夜訓練直播結束後，在自家健身房被一位男客人性騷擾，對方一靠近就拉住他的手：「當下感覺已經非常差」，但仍相當有禮貌的詢問「請問有什麼事嗎？」沒想到對方開始毛手毛腳亂摸：「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」

館長被摸了5分鐘只能無奈回答：「夠了吧，還有什麼事嗎？」整個過程中感到不舒服，沒想到對方就這樣跳針回答「讓我摸一下啊！」館長包含手跟胸部幾乎都被摸透。館長無奈表示，「我相信今天任何一個人，不認識的人，去拉你、碰觸你的身體，都會讓人感覺到不舒服。」

陳之漢一身肌肉，是名符其實的「鐵漢」，沒想到遭劉性男子覬覦，故在直播中大呻：

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15日凌晨該男子再度出現，這回館長又被對方拉住手臂，甚至在健身房大鬧要求「我要退費」。館長好聲好氣向男子說明退費辦理流程，沒想到對方開始跳針回嗆，指控健身房業務沒安排教練教學等等，甚至還打算對員工動手動腳。館長忍無可忍表示要報警處理，對方一聽撂下狠話「要告死你們」後落跑。

由於對方種種騷擾及荒唐行徑，讓館長在直播上強調，「這一次我嚇到了」、「以後貿然靠近我，我絕對一拳下去。」本月17日，館長又在直播中指出，騷擾的事情爆出來後，警方問他要不要告，他本來打算息事寧人，但該名會員竟然傳訊息給健身房主管，說看到報導後，覺得館長加油添醋，不僅不接受退費，還打算開告。

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館長因此翻出監視器影片表示要告會員性騷擾：「你要告我（的話），我也會告你！」館長放出畫面，反駁會員說「有教練推我」，證明是自己先被拉住，館長說「我要走了，你還把我手摸（拉）住」。

館長認為對方惡人先告狀，「影片在這裡，我對你提告！我絕對跟你求償！我跟你講！你三天內沒有跟我道歉，我絕對求償百萬」，說對方可以試試看，他打算民事、刑事都來。

事件餘波盪漾，今天凌晨2時許，該名23歲劉姓男子疑似因日前的性騷擾事件後被網友肉搜，引發不滿，帶著濃濃酒意跑到健身房門口，趁館長準備上車時朝他開了三槍，三槍全打中館長，其中一槍打中手臂後貫穿，又擊中大腿造成粉碎性骨折，另一槍又打中右大腿，彈頭卡在內，最後一槍打中右小腿，子彈卡在右腳踝。

隨後劉步行逃逸，帶裝有一把槍與五發子彈的包包前往不遠處的林口警分局文化派出所自行投案，警方目前將他移送到分局訊息，訊畢將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。

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