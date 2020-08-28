「陸版林志玲」周韋彤自爆曾遭一線歌手欺騙感情　小三竟然係男人

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大陸女星周韋彤因長相甜美、氣質清新，獲封「大陸林志玲」，26日她現身網路直播，表示曾與一位一線歌手談戀愛，豈料最後卻發現男方與另一個男人同居很久了，讓她忍不住直呼：「我覺得這件事情很誇張」。

周韋彤在直播間談到，自己曾與一位一線男歌手交往，但交往一陣子後才發現對方原來有另一位固定的男朋友：「他居然跟一個男生住在一起很久了」，讓她忍不住直呼：「我覺得這件事情很誇張」，一旁的主持人則出來打圓場，稱可能只是合租的關係。

內地女星周韋彤因外貌氣質與林志玲有幾分相似，因而獲封「陸版林志玲」：

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消息一出，讓許多粉絲相當心疼周韋彤，更紛紛好奇這位男星到底是誰。後來有網友出面爆料，表示曾幾年前聽過周韋彤談起這段情傷，並提供這位一線男星的線索，表示曾與周韋彤合作過、商演價碼100萬人民幣以上，對方還曾是《中國好聲音》導師，有其他網友甚至直指是Y姓歌手。

周韋彤在直播間談到，自己曾與一位一線男歌手交往，但交往一陣子後才發現對方原來有另一位固定的男朋友：「他居然跟一個男生住在一起很久了」，讓她忍不住直呼：「我覺得這件事情很誇張」，一旁的主持人則出來打圓場，稱可能只是合租的關係（直播截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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