金喜善爆11歲囡囡唔似自己　自嘲基因太差不敢生第二胎

有「韓國第一美女」之稱的43歲金喜善與周元合作的韓劇《Alice》今晚（28日）開播，香港劇迷亦能在黄Viu煲劇平台上同步收看。為了宣傳新劇，金喜善出演電台節目《兩點出逃Cultwo Show》，罕有分享11歲女兒的近況，自言愛囡與自己長得一點也不像。

金喜善昨日出演電台節目時，除了為《Alice》做勢外，也被問到家庭相關問題。金喜善向來保護家人，多年來只公開過女兒的背面照，主持也好奇今年11歲的女兒與金喜善相似與否。沒想到金喜善竟回答：「孩子跟我完全長得不像，夫家的基因太強，我的基因完全輸了。」她更自嘲基因太差，令她不敢生第二胎，引來一陣笑聲。

金喜善大爆11歲愛女與自己完全不似！（IG/@lovely.katie.k）

金喜善向來保護家人，只公開過女兒的背面。（IG/@lovely.katie.k）

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金喜善也被問到女兒是否知道母親是演員的身份，她表示對女兒來說，媽媽就是媽媽，反而更關心偶像BTS防彈少年團，比起收到媽媽的照片，收到BTS成員柾國的照片更開心，表現出媽媽心中的無奈。新劇《Alice》將於今晚開播，故事設定於2050年並出現了「時間旅行」產品，能穿越時空。金喜善在劇中一人分飾兩角，由20歲演到40歲，與要阻止穿越造成弊端的周元一同協力解開時間旅行的秘密。

金喜善與周元的新劇《Alice》將於今晚開播。

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