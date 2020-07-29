8月韓劇套套陣容強勁　43歲金喜善孖32歲周元大談姊弟戀最吸睛？

在疫情的影響下，人人都減少外出留在家中，韓國各大電視台紛紛出招，推出多部話題劇集，由喪屍查案到穿越未來等等題材都包羅萬有，現在為大家介紹5套下月開播的劇集：

《當我最漂亮的時候》

《當我最漂亮的時候》由林秀香、金志洙和河錫辰主演， 即將在8月19日開播。

《當我最漂亮的時候》由林秀香、金志洙和河錫辰主演，劇情講述建築設計師徐煥（金志洙飾）對陶藝家吳芮智（林秀香飾）一見鍾情，並認定對方是命中注定的對象；然而徐煥的哥哥、賽車手徐鎮（河錫辰飾）卻與芮智相戀，兄弟倆因愛生恨，展開了充滿波折與殘酷的三角愛情故事。

早在電視台公布演員陣容，《當我最漂亮的時候》已被喻為MBC下半年最令人期待的作品之一。女主角林秀香近年主演的《我的ID是江南美人》和《優雅的家》，皆創下收視佳績，令她順利躋身一線女星之列，難怪製作團隊直言對劇集充滿信心。劇集將於8月19日首播。

+ 12 + 11 + 10

《Alice》

《Alice》由金喜善和周元主演，（SBS）

《Alice》由金喜善和周元主演，故事背景設定在30年後的世界，地球上出現了「時間旅行」產品，而「愛麗絲酒店」是穿越旅行的指定旅館。為了阻止穿越造成的弊端，刑警朴真堅（周元飾）孤軍奮鬥，卻意外重遇早已離世、手上握有穿梭時空秘密關鍵的物理奇才尹太伊（金喜善飾）。命中注定的兩人，齊心協力解開時間旅行的秘密。

《夫妻的世界》金喜愛引證薑愈老愈辣，43歲「不老傳說」金喜善也不甘示弱，夥拍32歲收視福將周元大玩姊弟戀，引爆8月收視之戰！此外，《Alice》是周元自退伍後、闊別三年的復出之作，也是金喜善睽違5年重投免費台的劇集，絕對是本季最強聯乘，非睇不可。劇集將於8月28日首播。

+ 8 + 7 + 6

《喪屍偵探》

《喪屍偵探》由崔振赫、朴柱炫和申承浩主演，講述失去記憶的喪屍（崔振赫飾），為了生存而努力學習人類的言行，後來意外以偵探金武英的身份，走進人類社會孤軍奮戰的故事。

近年韓國喪屍片集風靡全球，主角大戰喪屍的戲碼連番上演，崔振赫卻在《喪屍偵探》中飾演喪屍本人，設定破格新穎；加上他曾多次扮演嚴肅正直的偵察角色，今次將一改以往面貌，以無厘頭爆笑方式查案，令人十分期待。劇集將在8月28日開播。

《Missing：他們存在過》

懸疑劇《Missing：他們存在過》由高洙、許峻豪和前Wonder Girls成員安昭熙主演，故事以失蹤亡者靈魂聚集的村莊為背景，講述騙子金旭（高洙飾）意外闖入謎之村莊，與神秘人物張畔錫（許峻豪飾）聯手，尋找失蹤者並追查事件真相。

韓國OCN電視以出產高質犯罪懸疑劇集聞名，《VOICE》系列和《如實陳述》等大熱劇集均獲得一致好評，相信《Missing：他們存在過》也能保持高水準製作，留住觀眾目光。劇集將於8月29日上架。

+ 5 + 4 + 3

《喜歡布拉姆斯嗎》

《喜歡布拉姆斯嗎》由金旻載和朴恩斌擔正演出，劇情描述年輕的古典音樂學生們，在才華與現實環境中徬徨掙扎，如何追尋愛與夢想的故事。

《喜歡布拉姆斯嗎》男一金旻載去年先後憑《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《浪漫醫生金師傅2》廣集人氣，晉升男神行列；據他的所屬公司透露，金旻載為了演活天才鋼琴家朴俊英一角，目前正日以繼夜地苦練琴技，希望展現出藝術家的魅力。劇集將於8月31日首播。

+ 4 + 3 + 2

以上全新韓劇即將在8月19日起，陸續在「黄Viu煲劇平台」上架，屆時香港觀眾可以隨時隨地免費緊貼最新進度。