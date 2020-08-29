人氣KOL Sue唔做謝安琪鄰居　升呢淺水灣豪宅入場費至少七千萬

人氣中韓KOL Sue Chang（張厚耀）目前IG坐擁32.1萬粉絲，她當時因一條韓文教學影片，成功在網絡彈起，並為韓國觀光公社擔任香港區旅遊大使。她自從在2017年下嫁從事金融業的「富二代」男友John，就入住大埔比華利山別墅，與謝安琪為鄰。而今年 Sue Chang更升呢入住淺水灣豪宅，讓不少網民羨慕！

Sue Chang即使已為兩女之母但人氣依然不減！（IG/@suechangg）

Sue Chang從不吝嗇在IG和YouTube上分享日常生活。她曾公開夫家位於大埔比華利山，一幢四層連天台，面積約二千呎的別墅，當中由她親自設計的主人房出鏡率就最高！而目前別墅正在放租，她曾在IG叫大家有興趣租這裡的歡迎inbox她的先生，實行做包租公！

Sue Chang居於大埔比華利山時與謝安琪為鄰！（IG/@suechangg）

點撃下圖睇大埔比華利山舊居！

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而今年她就進駐港島豪宅區南灣大廈一個二千多呎的全海景單位，入場費至少7000萬。Sue Chang更在小紅書透露豪宅由2018年11月已經開始裝修，足足花了約一年半的時間才正式入住，她更率先分享豪宅的客廁和客廳，真是相當有格調！

海景冇得輸！（小紅書照片）

相似單位至少7000萬！（美聯物業網上截圖）

點撃下圖睇港島千萬豪宅！

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