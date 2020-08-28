99年《還珠格格2》香妃引蝶場景價值7位數　趙薇都因此有戲加？

內地湖南衛視每年寒暑假都會重播經典古偶劇《還珠格格》，但去年同今年都無見劇集蹤影，令一班網友甚是懷念，加之疫情緣故，很多觀眾都於網上重溫舊劇，當中的一些經典橋段與場景再次引起大家討論。

作為一代人的回憶，《還珠格格》無論隔多少年都能隨時引起話題，而續集中「香妃引蝶」的一幕可謂令人記憶猶新，場景美輪美奐，甚至很多觀眾小時候在好奇心的驅使下，還模仿過「香妃引蝶」，用花瓣洗澡，以為真的可以引來蝴蝶。

香妃引蝶的場景可謂經典。（劇照）

最近有網友討論，原來當年「香妃引蝶」的特效場景只有10分鐘，但每秒鐘高達3萬台幣（約7900港元），總共花費了1800萬台幣（約474萬港元）。有指瓊瑤當初寫劇本時就非常喜歡香妃（劉丹 飾）這個角色，還特登問了幾間特效公司能否做到「香妃引蝶」，得到肯定回應後，瓊瑤就開始大篇幅寫香妃相關內容，由小時候引蝶、長大引蝶，再到入宮引蝶，病危時蝴蝶盤旋於床前「送別」等，甚至還添加了兩處小燕子（趙薇 飾）引蝶結果引來蜜蜂的情節。

然而，由於90年代特效技術尚未發展成熟，做不到這樣複雜的鏡頭，於是有人建議隨便畫幾隻蝴蝶同蜜蜂就好，不料遭到瓊瑤反對。經過商討後，最終瓊瑤刪減了多個香妃引蝶的場景，只保留幾處重要內容，但當時一間公司短時間內難以做到這樣的蝴蝶特效，於是瓊瑤便揼本交給幾間特效公司共同製作。如果不是技術有限，瓊瑤可能會拍攝香妃的一生。

點擊下圖重溫香妃：

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雖然現在重溫《還珠格格2》時，會覺得蝴蝶場景有些假，但在20多年前來講，這樣的特效已經非常不易，且當年播出時，畫面細膩，毫無違和感，很多人更一度以為是真蝴蝶，甚至相比2011年新版《還珠格格》的這個場景更加逼真，當時還被觀眾詬病指新版的蝴蝶似飛蛾，且一秒就看出是特效，少了很多美感。

點擊下圖睇新版香妃引蝶：

不得不講，舊時在製作方面比現在很多影視作品都認真謹慎很多，網友也紛紛留言表示：「我以前一直以為那蝴蝶是真的」、「成就了經典」、「還珠2當年的衣服妝容，現在看也覺得非常用心非常美，當年請的團隊應該是很了不起的」等。