港姐2020｜陳楨怡身形均勻成全場焦點　爆最愛泳衣款式：若隱若現

《2020香港小姐競選》將於明天（30/8）舉行，今日（29/8）一眾參賽佳麗就於電視城內進行泳裝綵排。當中參選一直被負面新聞纏身的2號佳麗陳楨怡（Celina）就狀態大勇，大曬高挑而Fit爆的身形，再配上標誌的樣貌，自然成為了傳媒焦點，被列為三甲大熱。

2號佳麗陳楨怡（Celina）被評為香港小姐冠軍熱門人選。（葉志明攝）

陳楨怡接受《香港01》訪問，表示現在的心情興奮多於緊張，還十分期待明天競選的來臨。以性感比堅尼泳裝示人，會不會覺得緊張尷尬？她回答自己已經習慣了，還透露了自己揀選泳裝的喜好：「我鍾意着連身多過三點式泳衣，最好就有少少Design喺上面，有啲若隱若現，仲性感過三點式。（因為男朋友喜好？）唔關事，自己游水着。（唔怕曬黑？）我會搽好多防曬，同埋Wake-surf會着包住全身嘅『鯊魚衣』。」

2號佳麗陳楨怡（Celina）真係好Fit。（葉志明攝）

問到參選後會留在圈內發展，陳楨怡就表示最想主持旅遊節目以及拍劇。她說：「想同呂慧儀合作，因為我有睇《愛‧回家》，我好鍾意佢，同埋有啲人都話我同佢似樣，個人又幽默搞笑。（想做咩角色？）做佢妹妹！」不過問Celina想和哪位男藝人合作，她就表示沒有。莫非是整個TVB都沒有看我上眼的男星？

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