【香港小姐2020】謝嘉怡表妹原來係源菲然　兩人同屆參加成績極好

《香港小姐競選2020》正式落幕，冠軍寶座由謝嘉怡（Liza）坐上，兼奪得最上鏡小姐，成為雙料冠軍。在完騷後，謝嘉怡第一時間表示自己想食飯，而TVB娛樂新聞台主持王鎮泉特意為她買來一個排骨飯，哄得Liza笑逐顏開。

與家人一起慶功！（TVB娛樂新聞台截圖）

三甲都超美！（陳順禎攝）

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Liza與一眾家人於酒店接受娛樂新聞台的訪問，同場除了有她的爸爸、姑姐和一眾親友外，有一位年輕女士非常熟面口，原來她也是今屆的參賽者—源菲然，不過在12進10強的時候被便淘汰了，那麼為什麼她會在慶功現場呢？其實她是Liza的表妹，一起參加今次港姐競選，一個冠軍，一個12強，成績非常好！

源菲然坦言能夠進入12強，已經對自己有所交代。（陳順禎攝）

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