呂頌賢出道30年重現「最經典令狐沖」　網民震驚：和以前一模一樣

一代武俠泰斗金庸筆下誕生了無數讓讀者印象深刻的經典角色，當中令狐沖作為金庸第一部長篇武俠《笑傲江湖》中的男主角，憑藉著放蕩不羈的性格和癡情的性格，受到了無數讀者喜愛，而由呂頌賢飾演的版本更被譽為是「最經典令狐沖」，也是最符合金庸原著的令狐沖。

呂頌賢飾演的令狐沖，被視為最經典。（網上圖片）

冇睇錯呀，係令狐沖新版本！（影片截圖）

現年54歲的呂頌賢日前就相隔24年，再次以令狐沖的造型回歸江湖為手機遊戲代言，他更留言：「各路少俠，好久不見，我令狐沖回來了！一別二十四載，你們還記得我嗎？有你們的地方，才是江湖。所以，我回來了。」廣告一出即勾起不少網民的回憶，他們被呂頌賢零變化的外形表示震驚，紛紛留言：「真的一點都沒變！」、「有華人的地方就有金庸，有呂頌賢的才是笑傲江湖。」、「你是我心目中最經典的令狐沖 沒有之一」、「激動的熱淚盈眶」和「和24年前一模一樣！」等等。

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呂頌賢自2007年將演藝重心轉往中國大陸，陸續拍攝《紅海棠》、《東方卡薩布蘭卡》等劇集，他在近年亦有出演港產片《某日某月》演原島大地的爸爸，他當時更明言演到70歲都會繼續在幕前演出。除了幕前演出，他亦在上海投資400萬人民幣開設素食餐廳做老闆，現時經營7間素食餐廳的他更將餐廳發展成特許經營（franchising）模式，推廣食素文化。

近年在工作重心轉至中國內地發展拍攝電視電影作品以及推廣素食文化。（VCG）

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今年5月他亦有在港出席活動！

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