羅天宇龔嘉欣超激床戲流出　《香港愛情故事》挑戰TVB底線

香港國際影視展今年改以網上形式進行，當中TVB率先推出多部新劇預告，除了有重頭劇包括《木棘証人》、《刑偵日記》、《使徒行者3》、《陀槍師姐2021》和《踩過界II》外，小品劇《香港愛情故事》一樣充滿驚喜，令人期待！

當中預告片，除了有「炮友」和「冇時間喇，搞啦！」等敏感對白外，羅天宇和龔嘉欣更有多段超激床戲，絕對是他們出道以來最大膽！

好驚喜！（劇照）

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而《香港愛情故事》由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕及龔慈恩等主演，劇情針對香港人面對無處「開房」、擇偶先擇樓和劏房蝸居等土地問題，講述公屋戶陳氏一家五口，各有戀事：長子子朗（羅天宇飾） 即將結婚，在樓價高企下為安樂窩奔波; 二女子欣（王敏奕飾） 看破塵世俗愛，選擇愛自己食散餐; 三女子婷（遊嘉欣飾） 情竇初開，努力計算完美戀愛方程式; 漢聲（白彪飾）和少霞 （龔慈恩飾） 老夫老妻，由相愛變怨懟，到底要勉強維持，還是另覓開始？

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