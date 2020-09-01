香港小姐2020｜今年后冠因疫情暫停贊助　李珊珊曾將后冠拍賣

《2020香港小姐競選》於周日（30日）圓滿結束，結果由大熱門謝嘉怡奪得、陳楨怡及郭柏妍分別奪冠亞季軍，今年收視亦是七年之冠，平均直播收視27.6，最高直播收視28.9，不過令人想不到的是冠軍后冠竟然缺乏贊助商。

左起：亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍。（陳順禎攝）

今年的港姐后冠沒有贊助。（梁碧玲攝）

80年代時的港姐后冠是由玻璃所製成的，直到1995年起節目才得到鑽石后冠的贊助，因此佳麗當選後等同隨即變身小富婆。當年冠軍楊婉儀的后冠價值過百萬，而1996年冠軍李珊珊的后冠則為138萬港元，2016年曾將后冠在網上拍賣，不過最後有否拍賣成功,李珊珊就沒有再交待,六福珠寶由1997年開始擔任香港小姐競選冠亞季后冠的贊助商，2005年冠軍葉翠翠的后冠已經飆升至160萬，不過之後的后冠設計變得更華麗，改由共逾30卡、880粒的優質美鑽人手鑲嵌而成，后冠的主石位鑽石更可以拆出來當作吊墜，2015年冠軍得主麥明詩和2016年冠軍馮盈盈的后冠已價值高達428萬。

楊婉儀是第一個得到真鑽后冠的港姐冠軍。（VCG）

麥明詩當年的冠軍后冠價值428萬。（VCG）

不過，而今年六福珠寶因受到疫情影響，今年不贊助港姐后冠，所以今年謝嘉怡的后冠是TVB早年的設計。而上屆冠軍黃嘉雯的后冠是有鑽石，她於周日決賽當晚戴着后冠出席時笑言自己的后冠是絕版，對於今年港姐后冠沒有珠寶商贊助，她表示后冠只是象徵，不在於價錢，而是在於背後的意義。

2019年冠軍黃嘉雯表示后冠只是象徵，不在於價錢，而是在於背後的意義。（VCG）

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