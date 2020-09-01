美國89歲老婦被青年掌摑點火　男神吳彥祖懸紅12萬緝兇

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美國紐約市布魯克林區早前發生一單老婦遭案件掌摑和點火的案件，引發廣泛關注，吳彥祖宣布懸紅15,000美元（約120,000港元）緝兇。

吳彥祖表示覺得所有人應團結一致反對這種可惡的罪行，並將嫌犯繩之以法。（Instagram@thatdanielwu）

該案發生在7月中，一名89歲、只會說粵語的老婦在走出家門倒垃圾時，被兩名經過的蒙面青年無故掌摑和點火，導致她穿的衣服後背被燒出大洞，幸好傷口處理後沒有大礙。吳彥祖決定出手懸紅15,000美元（約120,000港元）緝兇。他接受當地傳媒訪問時，指當他見到一名90歲的老人家因種族動機遭到襲擊並被縱火的消息時，感到非常震驚，他又覺得所有人應團結一致反對這種可惡的罪行，並將嫌犯繩之以法。

吳彥祖懸紅15,000美元緝兇。（Instagram@thatdanielwu）

該區社區組織與同樣在當地生活的歌手歐陽靖（MC Jin）已共同出資成立15,000美元的獎勵基金，所以現時的懸賞已合共是30,000美元（約232,000港元）。

點擊下圖看吳彥祖的照片︰

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