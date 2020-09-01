安樂蝸｜40萬裝256呎屋啱一人住　但餐枱拉出竟會擋住大門口

J2台節目《安樂蝸》周日（30日）播出一的集介紹一間256呎的單位，屋主一個人住，所以將自己喜歡的工業風元素全部放進蝸居中，一齊跟主持鄭雋熹、林穎彤和嘉賓何詠堤去看看！

單位有齊屋主喜歡的元素。（《安樂蝸》電視截圖）

屋主第一次擁有屬於自己的安樂蝸，雖然單位只有256呎，但就有齊屋主喜歡的元素。單位是全開放式的格局，加上濃厚的工業風裝修。屋主不怕深色的家具和設計會有壓迫感，他就是喜歡暗色設計會令他回到家裏更放鬆。主持更說屋主把有生以來見過而喜歡的工業風元素都全都放到屋內，例如有鐵架、金屬和黑框的設計。另外，他喜歡紅磚和貨櫃門，於是廚房牆身用了紅磚，更索性用貨櫃門做大門。

全屋的裝修用了深色的色調。（《安樂蝸》電視截圖）

由於屋主喜歡深色的家，所以連天花板也用了深灰色，家裏甚至沒有一幅牆是用白色的，旁邊的牆身他都選擇用灰色。而且，為了營造最暗的環境，全屋只是用了少量射燈。屋內本身有一個很大的窗台，設計師就把床放在窗台上，下面則做了衣櫃，衣櫃的容量也頗大，不過其實屋主也有租用迷你倉放他露營用的物品。

打開了延伸餐桌，站在廚房裏面的一人就會被困在裏面？（《安樂蝸》電視截圖）

而開放式廚房有一張同時可以做餐桌的吧檯，但原來當吧檯不夠用時，也有額外的餐桌可以拉出來，有位招呼朋友。不過當餐桌拉出來後，因為空間不夠的關係，坐在裏面的人就變相被困在廚房入面，要把餐桌收起來才可以走出來，而餐桌一延伸開來，其實就會正正擋住大門和出入，感覺奇怪。即使沒有打開餐桌，一走進屋，其實就已經在廚房裏面。價錢方面，單位的裝修費約為40萬。

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