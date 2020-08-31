香港奇則｜約120萬裝1232呎屋　用儲物櫃斬開客飯廳空間感大減？

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集由Paula介紹一個1232呎的新樓單位，屋內有三房連套房，又有一間工人房，而原圖則的害廳呈長方形，外連露台，三間房的開則都是長方形。

單位明確分開客飯廳，間隔用上了儲物櫃去做，同時又多了位儲物。（《香港奇則》電視截圖）

屋內的設計用了大量黑、白、灰色，感覺型格新穎，想不到屋主原來是退休年齡的夫婦，再加一位老人家住。本來一入門就會見到長廳和露台，不過設計師把客飯廳明確地分開，更加了一個類似傳統法式屋拱門，框起客廳，間隔用上了儲物櫃去做，同時又多了位儲物，不過看上來就比原有一個巨廳，多了點壓迫感。而地板也用了不同的材質去區分開客廳和飯廳。其實，用了大量儲物櫃也是全屋的一大特點，因為原來除了保留了一小段主力牆外，基本上所有間隔都拆了，全部用新結構，用入牆櫃做間隔，包括走廊的部分，所以就有超大量儲物位置。

衣帽間超大！（《香港奇則》電視截圖）

在飯廳的旁邊，就是廚房和長走廊的入口，兩個入口共用了一道大趟門，當有客人在的時候，就可以遮起睡房區，怕油煙大，又可以關上廚房門，同時也可以把趟門放到中間位置，把空間設計的線條展示出來。走廊的盡頭就是主人套房，設計師指基於感覺和衛生等問題，不喜歡套廁的門對着床，所以他們用儲物櫃間開，改善大床望廁所的問題，更可以做到一張梳妝枱和做多一組櫃放穿過的衣服和其他雜物，同時提升睡眠區的私隱度。

走廊有超多儲物櫃。（《香港奇則》電視截圖）

講到走廊，設計師就借了兩間細房的空間，做了多個儲物櫃。不過一屋的儲物櫃，不禁令Paula問︰「我見其實屋主係咪真係好多嘢擺㗎呢？你整咗好多櫃畀佢喎！」其中一間客房入面，更有一個非常寬敞的衣帽間，有大量位置放衣物。Paula在節目中講到單位令她最深刻的地方就是客廳，她說︰「基本上如果係買到咁大間屋，你都會想睇落去個廳好巨形、好大，佢呢度就好明顯、好巧妙咁喺中間整咗個拱門，但係我又好欣賞呢個拱門其實係有用嘅，就咁睇你會覺得做咩無端端兩道牆啊？其實原來係可以擺到好多嘢，好實用啊。」被問到裝修費，設計師Samuel沒有正面回應，他說︰「如果搵啲經驗淺啲或者自由工作者，應該20萬搞得掂嘅。」後來導演叫Paula猜猜裝修費時，原來答案是約用了120萬。

點擊下圖逐格睇︰

+ 32 + 32 + 32

第一集出街的《香港奇則》引起不少迴響。（《香港奇則》電視截圖）

其實《香港奇則》第一集也介紹過Samuel設計的單位，不過節目出街後，對他用磚牆遮擋山景有意見，今次Samuel就作出大平反，他指設計是經他和屋主溝通下得出的結果，因為如果屋主要看風景，他會直接走出露台看，而且設計最重要是屋主喜歡就可以。另外，網民又指單位要200萬裝修費太貴，Samuel說︰「我哋不如唔好執着喺200萬嘅裝修費度啦，其實嗰一層樓個樓價，加埋個裝修費，連埋傢俬、電器、物料等等，係喺1100萬以內，你而家喺香港，一個實用面積1000呎嘅居住環境，1100萬，我諗呢個數都非常抵，唔係Focus喺200萬裝修呢一度囉。」

宥網民話第一集Samuel設計的單位裝修費太貴。（《香港奇則》電視截圖）

點擊下圖重溫Samuel第一集設計的單位︰

香港奇則｜千呎屋花200萬裝修卻遮靚山景 將屋內優勢化為零？