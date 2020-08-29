【安樂蝸】盤點半年內五間最實惠單位　第四位25萬有埋豪華按摩池

J2節目《安樂蝸》每集由主持介紹不同裝修過的單位，看看大家如何為蝸居扮靚，當中風格不一，有些設計古怪騎呢，有時就豪裝，今次《香港01》記者就跟大家回顧一下近半年內，節目介紹過性價比最高的五大單位！

《安樂蝸》主打幾百呎的蝸居為主，適合觀眾參考。（YouTube影片截圖／電視截圖）

性價比高的裝修，換句話說就是物超所值，用相宜的價錢打造到一個合適又合心水的家居。現今社會百物騰貴，要裝修一間屋動輒也要四、五十萬，以下是精選五間高性價比的蝸居排名︰

第五位︰450呎屋28萬裝修滿足屋主6個要求 善用空間房門變書櫃

設計師改造後的單位煥然一新！（YouTube影片截圖）

450呎的空間不算小，不過屋主兩夫婦住，要求多多︰要有空間感、有工作間、有收藏區、有紅酒櫃、有書枱，更要有客床，設計師絞盡腦汁完成他們的要求。單位本來是兩房一廳間隔，設計師把客房改建為一個集收藏區、工作間、儲物空間於一身的小天地，麻雀雖小，五臟俱全，完全是一個多功能工作區。在工作間裏，設計師加造了一個閣樓用來放書枱和電腦等，而且棄用牆改用玻璃，一邊工作可一邊望到客廳，感覺開揚。而「書房」下，是一個收藏區，放到女屋主的手袋，男屋主的球鞋和紅酒等。難怪網民大讚設計，留言︰「咁平？」、「好靚」、「呢個設計師都幾犀利」、「幾好，價錢合理」、「房門變書櫃！」更有人話想找這個設計師幫手。

點擊下圖逐格睇︰

+ 34 + 34 + 34

第四位︰480呎設計師之家 25萬一腳踢畫圖搵家俬仲有豪華按摩池

單位只是用了25萬裝修費。（《安樂蝸》電視截圖）

單位是走型格路線，以黑、白、灰色為主。屋主最想在家也可以好「歎」，所以整間屋的重點原來就是廁所的按摩池。為了可以放得下按摩池，他特意把廚廁對調，令廁所大一點。廁所另一個特色，是有兩個馬桶，一大一小。原來單位是屋主和他的貓貓一齊住，所以小的馬桶是給他的愛貓用，非常貼心。屋主一手一腳打造自己的安樂蝸，最後共用了25萬元裝修。他也有些心得，除了廁所門、地台階和廚櫃是訂造的外，其他家具也是買現成的，就可以節省一大筆費用。另外，他喜歡在網上購買物品，例如網上買的按摩池就只花了4000多元，比市面便宜了一萬多元，而長梳化也比市面便宜一半。

點擊下圖逐格睇︰

+ 25 + 25 + 25

第三位︰343呎17萬裝修費好實惠 全屋「小機關」慳位又實用！

單位細細，但二人住來說，也是兼顧到屋主的不同需要。（《安樂蝸》電視截圖）

單位343呎，是兩小口結婚後居住的地方。他們用了北歐風裝修，灰色牆、藍色梳化，再加木製的家俬，和大量的小擺設，感覺溫馨。在圖則方面，原來屋主也有作出改動。因為廁所本來有兩個門口，一個在房，一個在廳，非常奇怪。為了令空間更好用，他們索性把房的門口封了，這樣就可以在睡房放一個七呎大衣櫃，再加上「慳位」的小心思，令單位實用性提高。另一個改動，就是把房門的位置改變，這樣就可以有更多牆身用作放兩呎的鞋櫃。整體來看，單位的實用性不錯，也兼顧到屋主的不同需要，風格簡單溫馨，而價格方面也相宜，只用了17萬。

點擊下圖逐格睇︰

+ 31 + 31 + 31

第二位︰150呎納米樓高架床用盡空間 裝修只需9萬！

單位「一眼望晒」！（《安樂蝸》電視截圖）

一個只有150呎的納米單位，屋主要求有齊睡床、客廳、梳化和飾物櫃。單位以白色為主調，在家具加上歐式花線減去單調感。屋裏的原圖則本來是開放式間隔，為了劃分不同的空間，設計師做了高架床，其實類似「上下格床」，不過下格不是第二張床，而是客廳。設計師指最大的挑戰是屋裏得一面有窗，不過屋主又想要有多點陽光，所以設計師量度好所有家俬，為求保留所有照射入室內既陽光。雙人床下面就是梳化，為了不會撞到頭，所有家俬的尺寸也是預好的。另外，廚房本身是開揚格局，設計師的挑戰是要拿捏廚所和高架床組之間的距離。單位裝修費是9萬多元，網民留言讚︰「終於有合理d既裝修價錢啦，讚！」、「價錢很吸引」、「真是幾靚」等等。

點擊下圖逐格睇︰

+ 28 + 28 + 28

第一位︰297呎納米樓裝修連傢俬5萬蚊搞掂 超低價營造高級感覺

297呎的單位，不過一個人住也算舒適。（《安樂蝸》電視截圖）

297呎一人住的單位，屋仔細細，需要的設備齊全，最重要是全屋裝修連家俬只需5萬元。由於空間有限，所以屋主就盡量用簡約的設計營造格調，除了廚櫃和衣櫃外，沒有家俬是高過腰。用5萬元就可以包辦全屋裝修和家俬，原來屋主靠3招，首先，因為是新樓，屋主盡量沒有改做大改動，他保留新樓大量設計，就可以先用少一筆！第二，屋主走遍港九新界格價，和上網尋寶，例如超有格調的胡桃木色床架，是屋主上網訂，連運費只要$1300，比市面上平一大截。而且，他度好尺寸，盡量買現成家俬，不用訂造，自然節省不少。第三，屋主做到「斷捨離」，沒有設大量儲物空間，全屋只有鞋櫃、衣櫃、廚櫃和床邊的半腰櫃4個櫃，儲物的家具減少，自然費用也可省下來！連主持都大讚價格實惠之餘，感覺也相當高級！狄以達說︰「估唔到5萬蚊可以整到咁有品味！」而黃碧蓮（Linna）也指自己最喜歡一入屋就看到露台景色，非常開揚，又說︰「加上我鍾意屋主佢唔多雜物，成個感覺又整齊又多空間！」