溫碧霞孖容祖兒北京歎火鍋　遊覽北京故宮四圍玩

身在北京的溫碧霞（Irene）完全不寂寞，努力工作之餘，亦會爭取時間放鬆一下，繼日前到北京故宮遊覽後，昨晚（31日）仲更加開心，同樣正身處北京工作的英皇（北京）文化發展有限公司行政總裁兼香港英皇娛樂集團營運總監霍汶希（Mani）及天后容祖兒，與女神Irene，英皇三女神相約飯聚享受北京涮涮鍋。

英皇三女神溫碧霞、霍汶希、容祖兒北京開心相聚！（受訪者提供）

Irene開心說：「好開心呀，我哋三個好難得在北京碰面，仲可以咁輕鬆一齊食火鍋，我哋談天說地乜都傾，之前各有各忙，就算大家同時間在北京，都沒時間見面，噚晚真係好難得可以相聚，Mani係我好欣賞的經理人，她幫了我好多好多，一直都沒機會正式面對面好認真咁多謝Mani，而祖兒每個演唱會我都有捧場，新一代歌星好欣賞祖兒的努力。」

Irene都係小Fans！（受訪者提供）

Irene在北京的工作差不多完成，後日（3日）將飛往其他地方繼續內地工作之旅，之後會再折返回北京。而在離開前北京前，Irene再趁有多一日假期，去了一條滿是藝術店舖及藝術館的藝術街逛逛，經過見到一間貓店，本身養了兩隻狗狗，從未養過貓咪的Irene 被店內可愛貓咪吸引，店主更讓Irene為貓咪餵食，充滿愛心的Irene顯得非常細心：「佢哋好得意呀，其實我都好鍾意貓，波斯貓、暹羅貓都鍾意，但我鼻敏感，所以冇養貓，一直都是養狗，鍾意狗狗熱情啲，難得來到北京有兩日假期，完成後又要繼續四圍飛咯。」

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