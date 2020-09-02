濱邊美波新劇8歲小演員雙眼勁精靈　疑痴雙眼皮膠紙穿崩遭轟造作?

由日本新生代人氣男星橫濱流星拍檔濱邊美波的新劇《我們有點不對勁》，改編自熱銷200萬冊的人氣同名漫畫，高顏值男女主角組合，讓該劇播出以來話題不斷。劇中飾演濱邊美波童年版的童星宮崎步夢，最近更成了Twitter上的話題人物。

有眼利觀眾發現，年僅8歲的宮崎步夢似乎有黏雙眼皮膠紙出鏡，特寫鏡頭時能明顯看到她右眼皮上有「光澤」，不少觀眾表示「小朋友有必要塗嗎」，引發熱烈討論。

經過多張圖片比對後，網友發現擁有一雙大眼的步夢似乎左邊的雙眼皮較深邃，造成輕微大細眼。經紀公司官網上的檔案照中，步夢的左右眼大小較為一致，似乎也有使用雙眼皮膠或雙眼皮膠紙，雖然公司並未針對此討論做出回應，推測應是為了讓她上鏡頭時眼睛大小更相近，才替她使用了雙眼皮膠紙上鏡。

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《我們有點不對勁》描述濱邊美波從小與母親住進和菓子老舖「光月庵」，店主突然遇害，橫濱流星竟指認濱邊美波的媽媽就是殺人兇手，她的人生也從此變調。15年後，濱邊和橫濱再因和菓子相遇，橫濱卻沒能認出濱邊就是小時寄住在家中的小女孩，甚至突然向她求婚，濱邊為替母親洗刷罪名，決定隱瞞身分答應他的求婚。

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