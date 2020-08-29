乃木坂46梅澤美波首本寫真集　反光板美肌獻上泳裝照等眾多第一次

乃木坂46成員梅澤美波的首本寫真集「夢の近く」泳裝照在今天解禁，胸罩式泳裝配上牛仔褲的組合同時也是日前公開的7-net Shopping限定版封面所穿著的版本。在寫真集拍攝前她也提前做了準備，表示到「有特別強化鍛鍊腰身跟臀部的曲線」，而一如她的宣言，寫真集中纖細的腰身配上她170公分的身高充分展現了美麗的身形曲線。同時也公開了一張她穿著比基尼躺在泳池旁的全身照，選用了與膚色相近的比基尼，與梅澤被稱為「反光板」的透彈肌膚相互映襯。

作為她第一次的比基尼攝影，也完主發揮了她絕佳的頭身比。梅澤對此也表示「一般總是給人看到比較成熟的自己，這次穿了可愛的粉色泳裝情緒也自然的高漲了起來，在決定拍攝寫真集後對身材也下足功夫，因此有點自信的開心完成了拍攝！」「我想這是將平常自己比較自卑的身高變成武器的一個鏡頭。」

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限定版封面照包括7-net Shopping以及樂天BOOKS兩種版本共兩張照片都是在澳洲拜倫灣攝影。7-net Shopping是首次泳裝攝影時， 穿著粉紅色的運動內衣，配著梅澤吹彈可破的肌膚，是現場工作人員也有許多「好可愛啊！」回響的一張照片。而樂天BOOKS的畫風一轉，表現出成熟而令人心動的模樣，在拍攝前努力鍛鍊身體的她，攝影時穿著自己相當喜歡的泳裝，散發出「反光板美肌」氣場的一張照片。

三種封底的照片通常版是已經在SNS上為粉絲所知，洋溢著對薯條的愛的一張照片，外景拍攝第一天偶然看到了薯塔，購買後開心吃著的模樣，是直接被鏡頭捕提到的可愛照片。7-net shopping限定版則是在拜倫灣等待夕陽的照片， 提起裙子在岸邊踩著水配上夕陽，像是電影劇照一樣敘事感十足的照片。而樂天BOOKS限定版的照片則是在外景最後一天，第一天開始的緊張咸隨著拍攝漫漫消失，以最放鬆的心情拍攝在澳洲最後一天的行程，能夠從畫面就成受到梅澤在現場說著「太幸福了」的模樣。

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本作是在乃木坂46之中擔任女性雜誌「with」專屬模特兒、在電影「映像研こは手を出すな」中演技令人注目的三期生梅澤美波首本個人寫真集，到訪澳洲拜倫灣、黃金海岸拍攝。一如她的名字「美波」，能夠感受到海邊踏浪享受夏天，洋溢著笑容的一冊，自然的表現出許多表情的模樣都集結在本作之中。首次在海邊衝浪，挑戰、內衣拍攝等，首次長時間飛行到訪南半球拍攝，首次品嘗澳洲料理，首次與野生動物互動，以及首次拍攝寫真集等，這次的拍攝對她來說充滿著許多第一次。而梅澤也為了這次的拍攝進行鍛鍊，一直以來以姣好的身段令人印象深刻的她，這次不論是美麗、可愛等不同成情的樣貌都充份表現出來，不同攝影場地換上的不同服裝，也能看見她不同的魅力。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】