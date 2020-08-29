三浦春馬離世　9歲「得意囡」一夜長大感心痛：想你再摸我的頭

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日本男星三浦春馬上7月18日在家中身亡，享年30歲。他去在主演日劇《TWO WEEKS》中做爸爸，和9歲小童星稻垣來泉連戲外互動都宛如父女。三浦過世後，許多劇迷也很擔心來泉的狀況。事隔36日，來泉終在8月24日晚更新IG，坦言「心情還無法平復」，至今不敢望二人的合照，怕悲傷的情緒再次湧上心頭。

9歲得意妹稻垣來泉因《TWO WEEKS》與三浦春馬結戲緣，戲內外互動都勁Warm：

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三浦在拍攝《TWO WEEKS》期間十分照顧來泉，去年宣傳該劇舉辦見面會時，他更自爆手機畫面也是「父女」合照，滿腦子還想著要帶什麼土產給來泉。他倆在片場時也幾乎膩在一起，愛拍照的三浦不時拿著相機替來泉記錄每一刻，兩人有時還會做出相同的動作，讓工作人員也忍不住吐槽「根本是一個模子刻出來的」。

現年9歲的來泉坦言三浦離世後，她知道大家都很關心她：「好幾次想PO文，卻無法好好寫下自己的心情，頭腦與內心都非常混亂。」痛失三浦的她說：「好希望你能抱抱我，摸摸我的頭，和我聊天，還想要出很多謎題考你，也很想去看你演的音樂劇。越想我就越難過，所以我試著不要去想了，到現在都無法看我們的合照。」

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、 心配のコメントやメッセージをいただいて 何か投稿しようと何回も思ったのですが うまく投稿できませんでした。 まだ頭と心がまとまりません。 、 、 、 がんばったらまた共演できて「大きくなったね」と言ってもらいたいと思っていました。 もっと抱っこしてほしかったし、頭をなでてほしかったし、たくさんお話したかったし クイズをまだいっぱい出したかった、ミュージカルも見に行きたかったです。 、 、 考えると悲しくなって、考えないようにしてしまっていました。思い出の写真はずっと見れなくてまだまとまらない気持ちだけど この前、お母さんにお願いして 「コンフィデンスマンJP」を観に行きました。 映画は面白くて笑って感動して ジェシーはとってもかっこよくて 久しぶりに顔が見れて会えた様な気持ちになれました。 最近読んだ本に忘れ物があるとおばけになって会いに来てくれると書いてありました。 みんなにもサヨナラも言っていないし 忘れ物でいっぱいだと思います。 順番でいつか絶対会いにきてくれると思っています。 映画リメンバーミーで、 人は人に忘れられない限りずっと生き続けていると知りました。 だからずっと生き続けています。 思い出の写真も見れるようになったら また会えます。 ずっと大好きです。 大好きな笑顔を思い出しながら ゆっくり少しづつ頑張ります。 、 、 、 写真は、この前 TWO WEEKS のプロデューサーさんに会えた帰り タクシーに乗ったら はじめて運転手さんからアメちゃんをもらえました。 春馬くんが「アメちゃんもらえるんだよー」と教えてくれていたので「本当だ！」と思いました。 多分、どこかで見てくれていると思います。 レッピーに持ってもらいました。 #一緒の時間を過ごせて沢山お話できて笑い合えてとても幸せでした。 「大きくなったね」といつか言ってもらえるように。

稲垣来泉 公式（@kurumi_inagaki）分享的貼文 於 張貼

來泉仍非常想念三浦，更拜託母親帶她去看了三浦演出的電影《信用詐欺師JP：公主篇》：「隔了好久的時間再看到你的臉，覺得好像跟你見面了一樣。」她透露最近讀了一本書，裡面提到如果有人忘記東西，會變成鬼魂再回來見大家，她說：「你還沒好好地跟大家說再見，應該忘了不少東西在這裡，我相信按照順序慢慢來，你有一天應該會來見我的。」

來泉分享了糖果的照片，她表示三浦春馬曾告訴她，搭的士時司機會給糖果，之前還真的拿到了。她特地把糖果和《TWO WEEKS》中出現的公仔放在一起，深信三浦一直在她身邊：「我相信你應該在哪裡看著我吧！」

稻垣來泉跟同齡小朋友一樣無憂無慮，三浦春馬的離世卻令她一夜長大：

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