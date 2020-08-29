三浦春馬離世　9歲「得意囡」一夜長大感心痛：想你再摸我的頭

日本男星三浦春馬上7月18日在家中身亡，享年30歲。他去在主演日劇《TWO WEEKS》中做爸爸，和9歲小童星稻垣來泉連戲外互動都宛如父女。三浦過世後，許多劇迷也很擔心來泉的狀況。事隔36日，來泉終在8月24日晚更新IG，坦言「心情還無法平復」，至今不敢望二人的合照，怕悲傷的情緒再次湧上心頭。
9歲得意妹稻垣來泉因《TWO WEEKS》與三浦春馬結戲緣，戲內外互動都勁Warm：
三浦在拍攝《TWO WEEKS》期間十分照顧來泉，去年宣傳該劇舉辦見面會時，他更自爆手機畫面也是「父女」合照，滿腦子還想著要帶什麼土產給來泉。他倆在片場時也幾乎膩在一起，愛拍照的三浦不時拿著相機替來泉記錄每一刻，兩人有時還會做出相同的動作，讓工作人員也忍不住吐槽「根本是一個模子刻出來的」。
現年9歲的來泉坦言三浦離世後，她知道大家都很關心她：「好幾次想PO文，卻無法好好寫下自己的心情，頭腦與內心都非常混亂。」痛失三浦的她說：「好希望你能抱抱我，摸摸我的頭，和我聊天，還想要出很多謎題考你，也很想去看你演的音樂劇。越想我就越難過，所以我試著不要去想了，到現在都無法看我們的合照。」
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、 心配のコメントやメッセージをいただいて 何か投稿しようと何回も思ったのですが うまく投稿できませんでした。 まだ頭と心がまとまりません。 、 、 、 がんばったらまた共演できて「大きくなったね」と言ってもらいたいと思っていました。 もっと抱っこしてほしかったし、頭をなでてほしかったし、たくさんお話したかったし クイズをまだいっぱい出したかった、ミュージカルも見に行きたかったです。 、 、 考えると悲しくなって、考えないようにしてしまっていました。思い出の写真はずっと見れなくてまだまとまらない気持ちだけど この前、お母さんにお願いして 「コンフィデンスマンJP」を観に行きました。 映画は面白くて笑って感動して ジェシーはとってもかっこよくて 久しぶりに顔が見れて会えた様な気持ちになれました。 最近読んだ本に忘れ物があるとおばけになって会いに来てくれると書いてありました。 みんなにもサヨナラも言っていないし 忘れ物でいっぱいだと思います。 順番でいつか絶対会いにきてくれると思っています。 映画リメンバーミーで、 人は人に忘れられない限りずっと生き続けていると知りました。 だからずっと生き続けています。 思い出の写真も見れるようになったら また会えます。 ずっと大好きです。 大好きな笑顔を思い出しながら ゆっくり少しづつ頑張ります。 、 、 、 写真は、この前 TWO WEEKS のプロデューサーさんに会えた帰り タクシーに乗ったら はじめて運転手さんからアメちゃんをもらえました。 春馬くんが「アメちゃんもらえるんだよー」と教えてくれていたので「本当だ！」と思いました。 多分、どこかで見てくれていると思います。 レッピーに持ってもらいました。 #一緒の時間を過ごせて沢山お話できて笑い合えてとても幸せでした。 「大きくなったね」といつか言ってもらえるように。
來泉仍非常想念三浦，更拜託母親帶她去看了三浦演出的電影《信用詐欺師JP：公主篇》：「隔了好久的時間再看到你的臉，覺得好像跟你見面了一樣。」她透露最近讀了一本書，裡面提到如果有人忘記東西，會變成鬼魂再回來見大家，她說：「你還沒好好地跟大家說再見，應該忘了不少東西在這裡，我相信按照順序慢慢來，你有一天應該會來見我的。」
來泉分享了糖果的照片，她表示三浦春馬曾告訴她，搭的士時司機會給糖果，之前還真的拿到了。她特地把糖果和《TWO WEEKS》中出現的公仔放在一起，深信三浦一直在她身邊：「我相信你應該在哪裡看著我吧！」
稻垣來泉跟同齡小朋友一樣無憂無慮，三浦春馬的離世卻令她一夜長大：