【Show8】惠英紅事業低潮儲墨水：而家我嘅醫學知識好高

邵氏與鄭丹瑞（旦哥）首創的網上演技訓練互動平台「SHOW 8」早前就發布不少演藝課程，更請來多位藝人分享親身經歷，讓他們分享了許多表演上的技巧。當中，惠英紅親述四十多年來演藝生涯的高山低谷時，更提到自己一度患上抑鬱和自殺的經歷......

紅姐接受旦哥的訪問！（影片截圖）

惠英紅從14歲獲得著名導演張徹賞識，成為邵氏基本演員，她接受旦哥訪問時講道：「其實我拍動作片都拍咗10年，喺呢10年，斷骨又好斷靭帶又好......點解我要堅持呢？其實我每一日都好唔想開工，好辛苦，但我屋企環境差，呢個係我脫貧嘅唯一出路，同埋點都好過喺街邊乞食，之後就好堅持做咗10年。」

紅姐又爆當年動作片明星只是文藝片演員的3分之1。（影片截圖）

之後面臨動作片突然衰落，惠英紅就轉拍時裝戲：「最記得我1月到6月係幾部戲喺身，但到11月我一部戲都冇，一直等，等咗半年一部戲都冇，個人開始驚，開始憤世，就開始有抑鬱症。有咗抑鬱症其實一路堅持，持續咗5、6年。嗰5、6年裡面其實都有自殺過亦都覺得自己係垃圾。救返之後我覺得惠英紅真係從來都唔係咁懦弱，既然我知道係病，就積極去醫病去學嘢。」

停工半年，自覺垃圾！《上身》劇照

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期間，惠英紅取得多個文憑，去增加自己的「墨水」：「我學醫療、精神學、治療師，我係香薰治療師係醫情緒，英聯邦派，因為我首先要控制自己情緒。（自救？）係自救，我都有掛牌去幫人。我亦都學風水、學畫畫、學音樂、學廣告繪畫、學英文、學國語，因為我真係覺得自己唔夠墨水。一個演員如果空，變草包，將來有咩角色，你係演唔出深度。」

紅姐擁有多個文憑！（惠英紅微博照片）

而惠英紅更透露驚慄電影《上身》飾演心理醫生一角是她覺得自己演得最好的角色：「我係做一個心理醫生，但我本身係有精神分裂，呢兩樣嘢我都識，我睇過9個月心理醫生其實，亦都接受過催眠。好坦白講，而家我嘅醫學知識好高，我係愛醫學愛得好緊要，只不過屋企好窮，如果屋企環境好啲，我今日係一個好出名嘅醫生。」

紅姐有個醫生夢！（影片截圖）

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