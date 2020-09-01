過街英雄｜郭少芸曾擔心約滿離巢　順利續約開拍《兒科醫生》

在TVB劇集《過街英雄》中飾演花姐的郭少芸，入行28年以來演過不少為人熟悉的角色，當中就以「惡女人」最令人印象深刻。雖然今年年初曾傳出郭少芸約滿在即，隨時離巢的消息，令不少粉絲大感惋惜，但原來她已經順利續約，近期更密密拍攝新劇《兒科醫生》，與鄭嘉穎、羅仲謙都有不少對手戲！

在劇中飾演花姐的郭少芸霸氣十足！（YouTube影片截圖）

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郭少芸有份演出的《丫鬟大聯盟》及《大醬園》在今年年初相繼播出，當時她曾指所有存貨播完，通常代表無綫不想再與演員續約，更透露不想離開TVB：「因為TVB始終係我嘅根，我對演戲嗰種Passion（熱情）都仲喺度，而且我心願未了。（咩心願？）我覺得自己欠自己一個獎。」而郭少芸在接受《香港01》訪問時亦表示已經順利續約：「好快藝員科已經聯絡咗我喇，而家同TVB嘅合作形式就係部頭合約，相對嚟講個自由度係大啲嘅，好開心啦，獎項嗰啲唔講、唔諗，隨緣啦。」

郭少芸在劇集《丫鬟大聯盟》中的演出相當搞笑。（劇照）

日前郭少芸就正式開拍新劇《兒科醫生》，飾演一位麻醉科高級醫生，更是她首次着醫生袍拍劇：「好有挑戰性呀，需要做多啲準備，因為好多病嘅名稱、好多台詞要記，兼且大部分都係英文，仲要入手術室，感覺好唔同，整個手術過程講嘅嘢好多都係英文，都考你講得好唔好。」

郭少芸日前正式開拍新劇《兒科醫生》，與鄭嘉穎、羅仲謙都有不少對手戲。（YouTube影片截圖）

郭少芸曾在劇集《法證先鋒》及《珠光寶氣》中與鍾嘉欣合作，如今見到對方已為人母，而另外兩位拍檔嘉穎同謙仔亦已經升格做爸爸，她都好感慨，更表示大家合作過程好開心：「初步開咗幾日工都幾滿意，大家都好專業好認真，呢種工作氣氛好正，我好期待遲啲開手術室（戲）。劇組資源都好好，畀咗幾次Workshop（研習會）我哋學習下，有醫生同我哋解說下，各方面Backup都好好，縱使角色好有挑戰但我唔驚，因為自己花咗好多時間（準備），公司都提供好多Support畀我哋。希望今次會帶畀觀眾新嘅體驗，郭少芸做一個醫生，大家都會期待呢個角色。」

郭少芸為新劇做足準備。（IG@kwok_florence）