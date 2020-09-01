反黑路人甲｜王浩信五條感情線　邊位演員地位最高？

《反黑路人甲》中，王浩信飾演的張細倫可謂艷福無邊，有馮盈盈、湯怡、高海寧和蔣家昊為他爭風吃醋，四條感情線同時推進。這四位其實在現實中，身份地位也是不一般，否則也不能襯起王浩信這位正被力捧的視帝，不過四人原來也不及第五位感情線的主角！

王浩信在劇中很多感線情。（劇照）

蔣家旻性感演出。（《反黑路人甲》截圖）

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第五位—蔣家旻

在這五位當中，蔣家旻暫時地位、人氣也是比較低的一位，當年憑「馬子妮」一角爆紅，但無以為繼，不過只有30歲的她依然大把時間去進步！

馬子妮形象深入民心。（螢幕截圖）

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第四位—馮盈盈

盈盈人氣高，雖然在劇集方面仍未當上女主角，但在不少劇集已經有重戲份的角色，加上有不少主持工作，地位已經被公司肯定。

FYY被網民取笑勁多懶音，之後的起心肝改善懶音問題。（IG@crystalfyy）

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第三位—高海寧

作為一線花旦，已經有很高的地位，加上近年擺脫花瓶之名，實力逐漸被觀眾肯定，相信未來幾年的視后爭奪一定要預她一位。

高海寧2016年同陳煒跳肚皮舞，非常搶鏡。（電視截圖）

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第二位—湯怡

湯怡今次接拍TVB劇集一早已令不少觀眾期待，擁有超高觀眾緣的她，更有可能成為劇中王浩信的最後歸屬。

湯怡稱未想過能夠做劇集女一！（YouTube截圖）

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第一位—張振朗

作為與王浩信在劇中「Hehe」感情線的對手，其實在TVB已成一線小生，當然自己也能擔正一部劇集，今次戲份也只是僅次於王浩信，地位一定最高！

睇睇王浩信和張振朗有幾登對：