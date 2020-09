張曦雯原來曾經係小胖妹體重超過140磅　減肥原來只需要一招

30歲TVB一線花旦張曦雯(Kelly)在Instagram派福利照,着了一條開叉開到上腰的黑色貼身性感長裙,前面兩塊長布剛好遮住兩個重要部位,大騷玲瓏有致的姣好身材,她笑稱:「ridiculous dress... if we can even call it a dress(荒謬的裙子......如果可以稱之為裙)」。

原來張曦雯曾經試過高達147磅,即使有175cm高,也算是一個小胖妹。她向傳媒透露因為自己自少在美國長大,很喜歡吃漢堡包、薯條及Pizza等美式食物,甚至食量比男生更大,所以才會養成這個體重。回到香港後,張曦雯決心減肥,而且是受到林子善影響,因為當年子善指演員是長期職業,一定要保持一個好健康,才可以走得更遠。於是張曦雯便開始做運動保持自己身體健康,更指自己一星期會去五次健身室,每次有2-3個鐘,毅力十足!

其實張曦雯自己instagram都有上載少時候相片。(IG@張曦雯)

這張是張曦雯的舊照,大家說像嗎?(網上圖片)

在接受《香港01》訪問時,張曦雯表示因為疫情不能做gym,唯有控制飲食,但自己非常喜歡吃炸、飯、麵包等等,所以想了一個方法,就是在餐前飲兩杯大水,令自己有飽肚感。