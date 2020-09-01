張曦雯原來曾經係小胖妹體重超過140磅　減肥原來只需要一招

30歲TVB一線花旦張曦雯（Kelly）在Instagram派福利照，着了一條開叉開到上腰的黑色貼身性感長裙，前面兩塊長布剛好遮住兩個重要部位，大騷玲瓏有致的姣好身材，她笑稱：「ridiculous dress... if we can even call it a dress（荒謬的裙子......如果可以稱之為裙）」。

原來張曦雯曾經試過高達147磅，即使有175cm高，也算是一個小胖妹。她向傳媒透露因為自己自少在美國長大，很喜歡吃漢堡包、薯條及Pizza等美式食物，甚至食量比男生更大，所以才會養成這個體重。回到香港後，張曦雯決心減肥，而且是受到林子善影響，因為當年子善指演員是長期職業，一定要保持一個好健康，才可以走得更遠。於是張曦雯便開始做運動保持自己身體健康，更指自己一星期會去五次健身室，每次有2-3個鐘，毅力十足！

其實張曦雯自己instagram都有上載少時候相片。（IG@張曦雯）

這張是張曦雯的舊照，大家說像嗎？（網上圖片）

點擊睇張曦雯努力成果：

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在接受《香港01》訪問時，張曦雯表示因為疫情不能做gym，唯有控制飲食，但自己非常喜歡吃炸、飯、麵包等等，所以想了一個方法，就是在餐前飲兩杯大水，令自己有飽肚感。