鄭秀文拍攝4個鐘首演繹兒童故事書　一人分飾多角不惜扮「山豬」

天后鄭秀文（Sammi）向來散播正能量，除了唱歌、健身、助基層防疫等之外，今次首次演繹兒童故事書，呼籲大家為香港的弱勢兒童籌款，提供教育支援，助他們渡過難關。

Sammi首次演繹兒童故事書。（視頻截圖）

這本兒童故事書名叫《小傢伙》，在閱讀的過程中，Sammi一人「分飾」多角，男生喬治、女生貝拉，以及一堆動物包括禿鷹、山豬、噴火龍、蝙蝠、鳥等。她演繹得繪聲繪色，除了語氣、表情、還有動作，更不惜犧牲形象學「山豬叫」，非常生動。

點擊下圖睇Sammi如何繪聲繪色演繹：

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雖然只是一本簡單的兒童故事書，整條短片得8分鐘，但Sammi表示自己其實拍攝了4個鐘，set機、打燈等一腳踢，感歎「一口氣說故事原來真不容易。」拍完之後連喉嚨都沙啞了，希望大家可以慷慨解囊購買書籍或者向香港救助兒童會捐款。

對於Sammi的這個舉動，網友也給予熱烈反響，大讚她講得好：「本來以為只係平平淡淡聽故仔，無諗過你係咁傾力去演出，好有驚喜呀！多謝你嘅付出」、「聽完故仔，啱啱捐咗錢」、「其實真係講得好好！聽完我都忍唔住即刻捐咗錢」等。

一條8分鐘的故事書短片，Sammi竟拍攝了4個鐘，非常認真。（視頻截圖）

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