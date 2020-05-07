鄭秀文再與金像影后失之交臂網民大嘆可惜　其實佢已係無冕之后！

第39屆香港電影金像獎於昨日（6日）落下帷幕，28歲周冬雨憑藉《少年的你》斬獲最佳女主角，成為內地最年輕的金馬、金像雙料影后。同時，有很多網友都為原本大熱人選鄭秀文（Sammi）心痛，因此引起大家熱議，更一度登上熱搜。

昨日（6日）金像獎線上公布結果，Sammi再度無緣影后，令很多網友同粉絲大感傷心，「鄭秀文陪跑」更一度登上熱搜。

昨晚，Sammi在IG、微博回應：「塵埃落定，人生中第六次。Mi恭喜所有得獎者。雖然很老土，但我也要說一句：我會繼續努力啊！衷心感激每位電影人給予我每一個演出機會。」並寫出8個hashtag，除了感激入圍金像獎以及恭喜花椒之味獲得「最佳美術指導」之外，她還大讚周冬雨與易烊千璽的表演精彩，最後亦同大家抱歉「第六次讓你們失望」。言語中不難看出Sammi的豁達與樂觀，但越是看得開，越讓人痛惜。

雖然再次無緣影后，但Sammi依然以樂觀態度面對，一班藝人包括阿Sa、鍾舒漫、方力申、佘詩曼、卓韻芝等都紛紛留言支持。（IG截圖）

Sammi至今已6次角逐香港電影金像獎影后，共9套作品提名「最佳女主角」。今屆憑藉《花椒之味》與未公映的《聖荷西謀殺案》入圍，最大的競爭對手就是金馬影后周冬雨，但可能由於分票的緣故，導致她再次與「影后」失之交臂，令一班網友同粉絲大感遺憾同可惜。

2002年，Sammi以《同居蜜友》、《瘦身男女》、《鍾無艷》三套電影提名「最佳女主角」，創下金像獎記錄，與梅艷芳、張艾嘉同場競爭，當年作為後輩，且資歷尚淺，最後張艾嘉封后。18年過去了，如今梅姐已經離開大家，而張艾嘉也轉做幕後，但是Sammi仍未得到一個屬於自己的影后獎座，也難怪網友為她抱不平，更提出靈魂拷問：「香港捫（撫）心自問還有女演員嗎？」

不少網友發長文為Sammi抱不平。（微博截圖）

再來看看今屆對手周冬雨，雖然年紀輕輕，獲獎無數，演技也備受認可，但她斬獲金馬、金像影后的作品《七月與安生》與《少年的你》，某一程度上可謂是相同類型，前者青春題材，後者校園霸凌，周冬雨的角色都是略帶悲情，有些慘。當然，不可否認的是，她在《少年的你》中爆發力極強，在外型上也有很大突破，封后並不出奇，不過逐漸予人一個「固定形象」，更多可能只是在做她「擅長」的角色。相反，周冬雨在其他類型的電影或電視劇中的表現並不如這類角色出彩，譬如與羅晉合作的《幕後之王》中，她完全駕馭不了職場女性的氣場，當時甚至還有不少負評。

周冬雨的確是一位有靈氣、有演技的優秀演員，但似乎角色類型比較重複。（微博@周冬雨工作室）

而Sammi在《花椒之味》中扮演的「夏如樹」屬於內斂角色，本身已少了很多衝擊力，加之三姊妹的戲份各有分攤，發揮空間自然受到壓縮。但她在戲中完美詮釋了如樹由壓抑，到緩解、釋放，再到爆發的過程，無論在形象上或演技上都有所突破，完全走出自己的comfort zone。尤其在電影完結的一幕獨角戲中，她對幻想中的爸爸（鍾鎮濤飾）說出：「我好掛住你！」震撼了很多觀眾，亦為之動容。或者Sammi的演技算不上TOP，但絕對不差，只是無奈碰上周冬雨的角色更具社會意義，容易引起大眾共情。不過就突破演技而言，她封影后絕對實至名歸。

很多觀眾都被Sammi在《花椒之味》中的演技打動。（Instagram@sammi_chengsauman）

在筆者看來，儘管Sammi今次沒有拎獎，但並不代表她的實力不如周冬雨，可以6次提名已經是對她實力的認可。其實Sammi對香港電影做出了很多貢獻，早年亦是票房保證，主演作品《孤男寡女》、《夏日麼麼茶》、《瘦身男女》、《同居蜜友》、《嫁個有錢人》等都曾掀起觀影熱潮，由最初的稚嫩到如今的沉澱，Sammi的演技也愈加流暢，就如之前網友所講，論轉型、突破、資歷等，這個獎項應該屬於她。

今年是Sammi出道30周年，年初她連奪兩項音樂大獎，原本再下一城攞影后可謂圓滿，可惜似乎都是差點運氣。由去年至今，她遭遇了筋腱發炎、愛人背叛、胃酸倒流等，但Sammi永遠都是充滿正能量，自信、陽光、健康，鮮有黯然傷神的時候。不過在昨日她曾在微博貼出一篇文，感慨「不奢求沒有困難的人生，人生本年來就是難的嘛！」其後刪除動態，不難看出她內心有所失落，但更多的是樂觀。

再者，對於大眾來講，可能更多人的記憶中，Sammi是一位樂壇天后，如今幾乎無人可以動搖她的地位。又或者正是因為她的歌手身份太過耀眼，令人低估了她的表演實力。

有網友發現Sammi昨日在微博秒刪動態。（微博截圖）

筆者並不想說Sammi陪跑這麼多年，沒有功勞也有苦勞，所以應該得獎，而是多年以來，她的進步與突破大家有目共睹，她絕對具備實力，方方面面都值得。然而，獎項固然是對演員演技的最大認可，但並不能用來衡量一個演員的能力與價值，Sammi拍攝了這麼多作品，又塑造了多個經典角色，一直在挑戰自己、戰勝自己，其實早已成為大家心目中的無冕之后！