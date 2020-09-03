Angelababy《摩天大樓》演技獲原作者激讚　連林心如伊能靜都煲？

Angelababy在懸疑緝兇劇《摩天大樓》中詮釋迷樣美女「鍾美寶」，演技備受肯定，卻淪為「2020年最慘主角」，一登場就「領便當」，還遇上可惡渣父，遭受家暴、性侵，姊弟兩人長期被情緒勒索，悲慘境遇讓劇迷心疼不已。

《摩天大樓》原作者陳雪對Angelababy讚不絕口，不僅喜歡Angelababy念對白的聲音，也讚嘆Angelababy的形象符合她創作時對於鍾美寶的想像：「鍾美寶是內心世界特別複雜的人物，Angelababy能夠詮釋這個角色到這樣的程度，我覺得我是蠻肯定的。」

陳雪更直接認證Angelababy的演技：「她有呈現出鍾美寶的矛盾，既美麗又很單純；好像非常痛苦，可是又能帶給他人快樂。」陳雪也提到一場Angelababy身穿白洋裝的獨角戲，「我在現場看的時候很震撼、很感動。」

《摩》劇直擊現代女性遇到的性別歧視、家暴等議題，引起不少明星關注，林心如發文力薦：「我一直都認為我們女性力量並不弱小，足夠勇敢，才能爭取到自己想要的。我準備好刷劇了！」網友則提醒：「不到最後5分鐘都不知道兇手是誰！劇情反轉再反轉！」

（林心如微博截圖）

歌手丁噹、伊能靜和演員張雨綺皆發聲支持該劇，伊能靜說：「這部劇不是在簡單傳達女性的困境和社會的不公，而是一代一代女性的互相團結是可以改變一些事情的，以後怎麼辦，你不用自己扛，我們牽著手一起面對！女性也可以有力量。」丁噹也說：「每一位女性都應該相信自己的力量，活出自己！」《摩天大樓》本周將播出大結局。

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