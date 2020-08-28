《摩天大樓》劇評：Angelababy發揮　100%符合懸疑劇致命女郎期待

對於流量明星，很多影迷劇粉都有着一種糾結複雜的心情。一方面，他們能作為橋樑，讓更多的劇和優秀的演員為人所知；另一方面，他們又在身體力行的以辣眼的演技給觀眾帶來及格線以下的觀影體驗。

Angelababy楊穎，便是其中最有代表性的一個。她的名聲之大，口碑之差，甚至被一些觀眾當成了看劇的避雷針。就在日前，楊穎的一部新劇上映。因為多次中伏，前科累累，筆者本來沒抱太大期待，只保持觀望的態度。誰知通宵刷完全集之後，竟然大跌眼鏡。有的朋友可能已經猜到了，筆者說的就是這部劇——《摩天大樓》。

劇集已更新完結，所以對於筆者這種一口氣補完全集的人來說，觀看感受實在是爽。細密的線索環鏈、模彷英國偵探小說大師Agatha Christie對人性善惡的雕刻、多重視角的敘事描寫，意料之外情理之中的懸疑反轉…一不小心就煲通宵。

《摩天大樓》改編自台灣中生代作家陳雪的同名小說。導演由陳正道擔任。口碑頗佳的國產懸疑片《催眠大師》、《記憶大師》便出自他的手筆。至於一向擔當主角的Baby，這次也選擇了一個不搶戲但貫穿主線的角色。

此外的幾位卡司陣容，也讓人頗為期待：郭濤、楊子姍、劉丹、焦剛、倪虹潔，還有不久前因為《隱秘的角落》中的普普一角而頗受認可的小演員王聖迪等。

比起定位男女主角、再隨意填補工具人配角，量產出來的快餐劇，《摩天大樓》這樣的群像劇則更加討喜。最終的豆瓣評分，也基本穩定在了8.2。這部劇究竟值不值得看？我們直接進入劇情。

故事中的摩天大樓，是一個頗為高檔的小區。AB棟住着非富即貴的業主，CD棟則是頗為小資的出租房。在這個小區，有業主、租戶、保安、清潔、還有各種工作人員每日出出入入來來回回，看起來平靜祥和，毫無波瀾。

（《摩天大樓》劇照）

但很快，這種平靜就被一樁命案打破。那是一個不巧停電的夜晚，住戶你一言我一語的抱怨，物業推稱正在搶修。就在此時，一位保安焦急的拍開某個租戶的房間，發現對方已經死在了屋內。穿着平常不常穿的白色蕾絲裙、淡妝，像是睡着了一樣。

死者名叫鍾美寶（Angelababy 飾），是小區一家Cafe的老闆娘。在這間公寓租住了兩年，獨身。當天在Cafe工作，回到自己家之後，便沒有人再見過她。而當天出入大樓的又很少有陌生人，於是負責案件的兩位警察很快將目標鎖定在了大樓的住戶和工作人員中。

+ 2 + 2 + 2

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接下來，便是他們針對可疑者的逐個調查。首先是最早發現屍體的保安，謝保羅。據目擊者稱，保安在發現鍾美寶已死之後，便痛苦大呼是自己害死了她。原因？據他自己解釋，是因為責任心太強，沒做好保護住戶的本職工作。再來，二人是好友，突然受到刺激，無法接受。倒也說得過去。

但警方繼續追查下去，疑點卻越來越多。保安原來是一間名牌大學畢業，小有前途的銀行職員，如今卻落魄到做人工不如以前十分一的工作。而且，他的房間裏還有很多看着就異常詭異的人偶娃娃…不過對美寶，他的關心卻頗為真誠。他知道美寶的童年不幸，知道她從小跟着媽媽漂泊，知道她也是過過苦日子的人。殺人能力是有，動機卻有些不足。

再看下一位。美寶的房東，林大森。建築設計師，高等學府畢業，迎娶白富美走上人生巔峰的那一類。同時，和美寶又是青梅竹馬。為了照顧在這個城市孤苦無依的美寶，才將自己家房子租給她，看着是個重情的好男人。但還沒來得及感動，一轉眼，這情就變了質。這位看起來風光無限的新銳設計師，實則是一個典型的外強中乾的媽寶男。從小家庭條件不好，卻娶了名流世家的女兒。於是他積極地融入「上流」社會，給自己取了個英文名，「借用」老婆的設計稿。還刻意將口音練出一股港普味兒。

但兩家的差異，還是讓他心理產生了不平衡。於是在家做小伏低、各種隱忍，到了外邊就開始作妖。以小時候栽贓美寶偷東西搬家為藉口，順理成章將對方「補償」成了自己的情婦。在他的敘述中，首先勾引自己的，是美寶。而自己，只不過是個順水推舟，難拒美人恩的多情才子。但恰逢妻子懷孕，且對他起了疑心。於是美貌情人和攥着命根子的髮妻，他會如何選擇都不用想。動機足夠，但就他這柔柔弱弱的行動力，怕是沒那個膽犯案。

再有請下一位。摩天大樓中介，林夢宇。此人是一個典型精通話術的無良銷售。話匣子一開便滔滔不絕巧舌如簧，但實際上他嘴裏沒一句實誠話。比如買家問到小區到地鐵的距離，他回答車程五分鐘，刻意模糊了車程和路程的轉換。又或者他總喜歡用一些看似高深的詞語，比如地鐵三線環繞，介紹小區地理位置。而實際上，地鐵三線環繞，就是哪邊都不靠的意思。作為中介，他手裏攥着摩天大樓小區近一半的房間，被小區裏的人稱為「樓主」。

但這個人，卻有不止一個變態的癖好。他會和情人在租戶不在家的時候，偷拿鑰匙溜進別人家玩兒角色扮演。並且聰明的用車佔住車主的車位，留下挪車電話做「警報」。還會爬進通風管道偷窺住戶們的私生活。將住戶們的隱私和家長里短，當大型連續劇看。

摩天大樓中介，林夢宇。（《摩天大樓》劇照）

此外，鍾美寶的一位作家鄰居，也顯得神經兮兮頗有嫌疑。她患有廣場恐懼症，一出房門就會驚恐發作，於是只能每天窩在家裏寫文章。而她寫的一部玄幻小說，更是明着暗着將鍾美寶的悲慘故事當做源泉和素材。

本劇一共16集，以每兩集為一個單元，以八個人的不同角度，闡釋了這場命案發生的始末。迷戀殘缺的保安、外強中乾的鳳凰男、行徑變態的中介、神經質的作家、過分優秀的的清潔工人…每一個牽涉到案件中的人似乎都有着自己的秘密。而在這一重重秘密和權衡的掩蓋下，真相模糊不清。

劇情介紹到這裏。總的來說，《摩天大樓》有不少邏輯上的瑕疵，但仍然不失為一部值得一看的懸疑片。全劇看下來細節滿滿。就比如說反派偽裝無辜，「指認」囚禁自己的人的照片那一場戲。反派面對五張照片，將其中兩張拉向了自己。而一般來說，受害者就算指認加害者，更常見的做法應該是將照片推離自己的反方向。畢竟誰愿意更近的看到一張使自己產生恐懼的臉。而反派的這種做法，一方面顯示了其心理上的掌控感，另一方面也在劇情模糊混雜的時候給觀眾提供了可以依靠的提示。

順着故事的敘述，觀眾很容易沉浸入劇中，掉進導演編織好的陷阱。人物足夠立體，每個配角都有完整的人物故事，而不只充當推動劇情的工具人。但當你刷完全劇，跳脫出來捋邏輯，卻還是能看出其無法自圓其說之處。

多個前面大肆渲染的重要線索在之後的劇情中無疾而終，而某幾個人物的動機也着實顯得牽強。可以看出主創們在盡可能的增加複雜人性在案件中的比重和助推作用，模仿英國女偵探小說作家Agatha Christie的懸疑風格，但也很明顯其情節的處理上，仍存在不可忽視的瑕疵。

再說回備受爭議的楊穎的演技問題。Baby並沒有微博上網友們吹捧的那麼真實和靈性，也沒有被貶低得一無是處的糟糕。

總的來說，導演對於鍾美寶這個角色碎片化、情緒化、視角化的處理，使得楊穎的表演反而呈現出一種不確定的迷惑性，至少在劇情上沒有令人失望，流量明星吸引熱度，但不為劇情拖後腿；實力演技派支撐人物，飽滿情節的設置，也讓《摩天大樓》無論是在熱度還是口碑上都做出了不錯的成績。

所以，一部劇最終出來的質量、口碑，更多的是在於導演、編劇、資方等做的一系列選擇。 導演若是水平不足，則難以將演員調整到更合適的狀態；編劇若是水平不足，則故事根基就難以立起來；而資方如果只是一味地求快錢，那麼再好的團隊也拿不出優秀的作品。要想真正做出一部優秀的電視劇，一部優秀的電影，甚至只是一支優秀的短片，都需要創作者們的齊心協力。

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