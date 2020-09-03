「阿登」羅天池離巢轉型攻內地　嘆TVB人工唔夠生活：會畀人追債

前TVB藝人羅天池在2015年選擇離巢，與TVB結束14年的賓主關係後，多年來專注武術發展。他除了勇奪得巴西柔術比賽冠軍，亦成功轉型成動作導演，更為多部內地以及本港電影擔任武指。早前，他就在抖音上拍片分享自己過往的生活，更大嘆以往做TVB藝人的艱苦！

羅天池2017年2月參加「崑崙之路」泰拳比賽奪冠，是名副其實的高手。（微博圖片）

羅天池入行以來大多演配角為主，當中於處境劇《愛回家》飾演阿登，為人有情有義，成功得到觀眾歡心。雖演過過百套作品，惟多年來不被器重，本練得一身好身手的羅天池就在2015年專注武術發展，並拍了多套電影及內地劇，收入大大增加。

羅天池(右)是《乜代宗師》其中一位動作指導，在電影中演出子華的大弟子。(資料圖片)

除了繼續做演員，他近年更為黃子華主演的賀歲喜劇《乜代宗師》、任達華和石修主演的內地電影《爺們》、《廚神下凡》和ViuTV劇集《詭探》等等擔任動作指導。在影片中，他就提到TVB的人工並不足夠他生活：「嗰段時間出糧出好少，非常少都係出底薪，冇曬錢，我揸電單車都唔知點出門，真係1蚊都冇，我唔係講笑真係1蚊都冇嗰種狀態。」

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面對困境，羅天池唯有向女同事借錢：「我記得嗰陣係2005或者2006年，我打電話畀女同學，叫張雪芹，問佢可唔可以借100蚊畀我，佢話冇問題叫我快啲返廠。我話多謝你，但頭痕啦，我揸車點樣過隧道呢？我衝隧道，一衝出去就嘟嘟聲，唯有衝到過去問Candy，佢借咗200蚊畀我。拍完幾場戲，我就返去交返啲錢。嗰幾蚊雞，冇就係冇。」他又提到自己曾開過酒吧和製作公司但均以成敗收場，他稱：「真係低谷到，會畀人追債，會好頭痕點樣撲水，亦都有朋友決裂好多嘢發生。」

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