泰劇《情鏈》瘋狂掌摑下一秒璧咚強吻　誇張情節網民恥笑狗血淋頭

哈嘍，阿娜達，哦哦，又是狗血卻沉迷的劇情來囉，最近泰劇《情鏈》正在熱播，就是需要這種矛盾衝突大的狗血神劇，延續百無聊賴的生活，先懷孕再戀愛的套路神奇到一定程度，跳過所有程式直接擁有孩子的人生是什麼神仙，不可思議卻又很上頭啊。

像這種先懷孕的劇情，開頭肯定就是大尺度上上上，這種開場很能抓人眼球，年輕人不就喜歡這種嘿嘿嘿劇情嘛，很機智，而且男女主的對手戲也很有看點，而且有著一日既往的泰劇套路──吵架扇巴掌就會有壁咚強吻，深刻體現戲劇矛盾性衝突特徵，刺激。

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男女主都是泰劇超高顏值的，即使劇情狗血，看著這顏值以及爆出來的甜蜜泡泡也是滿足了，也有強大追下去的欲望，男主荷爾蒙爆棚，飾演霸道總裁毫無違和感，霸道總裁題材是永恆不滅的好嘛，誰人不愛，誰人不期待有個霸道總裁愛上我，哇哦，做夢都有題材了呢。

陰差陽錯是個美味的詞哦，它會讓你擁有一個孩子哦，直接跳過戀愛婚姻，女主就是因為陰差陽錯與我們的男主發生了關係，電視劇套路發生關係必懷孕，女主生下了一對龍鳳胎，媽耶，這是什麼絕美的人生，好啦，不能太入戲，做做夢就好，哈哈。

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女主生下龍鳳胎之後歸來，恰好與男主偶遇了，接著就是意料之中擦出愛的火花，各種扇巴掌就有壁咚強吻，虎狼之詞一大堆，刺激這正是我們觀眾想要的效果，他們吵得越厲害，吻的越多，觀眾的心就越激動，而且女主不是一如既往的白蓮花傻白甜人設，而是霸氣但是內心脆弱的女性，現如今，傻白甜的女主真的是很不討喜了，女主一直聖母白蓮花真的是真沒有意思哎，抓不住觀眾的心。

本劇除了甜蜜報表的愛情故事，同時劇中的龍鳳胎真的是太可愛了，一家四口在一起的畫面真的是很養眼，代入感太強了，感覺自己已經擁有的如此完美的人生，有霸道帥氣的老公，還有兩個可愛聰明的孩子，引起強烈的共鳴。

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