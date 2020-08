泰劇︱GMMTV再出招引粉絲　九月播《I'm Tee, Me Too》齊集三大CP

因為Work from home加上限聚令,很多人留在家中的時間暴增,但收工後苦無娛樂,只好左撳右撳搵節目睇,結果泰劇憑「免費任睇」和「靚仔放題」兩招突圍成功,當中由Bright-Win(Vachirawit Chiva-aree和Metawin Opas-iamkajorn)擔正的GMMTV BL劇《因為我們天生一對》(2gether: The Series),更創造泰劇「入屋」新高峰,很多本地觀眾儼如發現「煲劇新大陸」,發放「腐能量」之餘,更紛紛在網絡尋找其他同類劇集追看。 撰文:游大東

泰劇憑「免費任睇」和「靚仔放題」兩招突圍成功,當中由Bright-Win(Vachirawit Chiva-aree和Metawin Opas-iamkajorn)擔正的GMMTV BL劇《因為我們天生一對》(2gether: The Series),更創造泰劇「入屋」新高峰,很多本地觀眾儼如發現「煲劇新大陸」。(網上圖片)

講到現時人氣最高的泰劇,必然是《因為我們天生一對》的特別篇《因為我們依然天生一對》((Still)2gether),每逢星期五,GMMTV都會實時在YouTube直播兼分節數上載「開心Share」,再附上英文字幕,務求「迫到你睇」為止。作為「泰國BL劇大戶」,GMMTV當然不會讓追劇潮停止,在《因為我們依然天生一對》播畢後,將會由9月18日首播的《I'm Tee, Me Too》接棒,全劇共8集,陣容超強,外界都視此為泰迷絕對不能錯過的新劇。

由Bright-Win(Vachirawit Chiva-aree和Metawin Opas-iamkajorn)擔正的GMMTV BL劇《因為我們天生一對》(2gether: The Series),創造泰劇「入屋」新高峰,近日更播出5集特別篇《因為我們依然天生一對》。(網上圖片)

《I'm Tee, Me Too》有如美劇經典《老友記》(Friends)和Netflix已停播的真人騷《雙層公寓》(TERRACE HOUSE)那樣,六位主角機緣巧合下住在同一屋簷下,而六位演員早年因為參演GMMTV製作的三大BL劇,以「三大CP」的名義在泰國爆紅(第四大CP是Bright-Win),包括兩季《一年生》(Sotus: The Series)的KRIST-SINGTO(Prachaya Ruangroj和Perawat Sangpotirat)、《愛我你再親親我》(Kiss Me Again: The Series)和《深藍之吻》(Dark Blue Kiss)的TAY-NEW(Tawan Vihokratana和Thitipoom Techaapaikhun),以及《愛情理論》(Theory of Love)的GUN-OFF(Atthaphan Phunsawat和Jumpol Adulkittiporn),所以今次新劇可以視為「三大CP」Re-U,難怪劇未播先哄動。

《I'm Tee, Me Too》集合泰國「BL劇三大CP」的六位演員,(由左至右)包括:New、Off、Singto、Tay、Gun以及Krist。(網上圖片)

六個「Tee」共處一室

「Tee」字是貫穿全劇的關鍵字。故事講到,Krist飾演Wa-Tee在媽媽去世後,決定將大屋裏的5個房間出租,巧合地,5位新租客的名字竟然都叫阿Tee,分別是Mai-Tee(Singto飾)、Tee-Do(Tay飾)、Tee-Det(New飾)、Tee-Rex(Gun飾)及Mae-Tee(Off飾)。「六個Tee」都是大學生,各自主修不同科目,亦有不同弱點,Mai-Tee是主修食品科學,最怕聽到好消息;Tee-Do主修音樂,但超怕嘈音;Tee-Det主修林業系,最愛做Gym,最怕見到靚女;Mae-Tee主修新聞,又會做編劇工作,最怕有鬼;屋主Wa-Tee是建築系學生,性格內向,疑神疑鬼。

《I'm Tee, Me Too》有如美劇經典《老友記》(Friends)和Netflix已停播的真人騷《雙層公寓》(TERRACE HOUSE)那樣,六位主角機緣巧合下住在同一屋簷下。(網上圖片)

三大CP聚首 有冇BL元素?

至於Tee-Rex的身份最神秘,預告沒有說他是否大學生,只透露當初搬過來這裏住,是因為害怕寂寞,不想一個人住,他說:「話唔埋,我喺度住一排,就會想過番一個人嘅生活呢!」相見好,同住難,「六個Tee」因為性格迥異,所以起花了很長時間磨合,不過經歷了許多故事後,他們漸漸變得融洽,慢慢變成了「一家人」。據了解,《I'm Tee, Me Too》屬於生活喜劇,每個角色都有成長,但GMMTV沒有明言今次是否包含BL元素,但相信無論如何,劇迷都會照單全收。

點擊下列圖輯欣賞三大CP甜到爆的合照: