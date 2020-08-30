泰劇︱GMMTV再出招引粉絲　九月播《I'm Tee, Me Too》齊集三大CP

因為Work from home加上限聚令，很多人留在家中的時間暴增，但收工後苦無娛樂，只好左撳右撳搵節目睇，結果泰劇憑「免費任睇」和「靚仔放題」兩招突圍成功，當中由Bright-Win（Vachirawit Chiva-aree和Metawin Opas-iamkajorn）擔正的GMMTV BL劇《因為我們天生一對》（2gether: The Series），更創造泰劇「入屋」新高峰，很多本地觀眾儼如發現「煲劇新大陸」，發放「腐能量」之餘，更紛紛在網絡尋找其他同類劇集追看。 撰文：游大東

泰劇憑「免費任睇」和「靚仔放題」兩招突圍成功，當中由Bright-Win（Vachirawit Chiva-aree和Metawin Opas-iamkajorn）擔正的GMMTV BL劇《因為我們天生一對》（2gether: The Series），更創造泰劇「入屋」新高峰，很多本地觀眾儼如發現「煲劇新大陸」。（網上圖片）

講到現時人氣最高的泰劇，必然是《因為我們天生一對》的特別篇《因為我們依然天生一對》（(Still)2gether），每逢星期五，GMMTV都會實時在YouTube直播兼分節數上載「開心Share」，再附上英文字幕，務求「迫到你睇」為止。作為「泰國BL劇大戶」，GMMTV當然不會讓追劇潮停止，在《因為我們依然天生一對》播畢後，將會由9月18日首播的《I'm Tee, Me Too》接棒，全劇共8集，陣容超強，外界都視此為泰迷絕對不能錯過的新劇。

由Bright-Win（Vachirawit Chiva-aree和Metawin Opas-iamkajorn）擔正的GMMTV BL劇《因為我們天生一對》（2gether: The Series），創造泰劇「入屋」新高峰，近日更播出5集特別篇《因為我們依然天生一對》。（網上圖片）

《I'm Tee, Me Too》有如美劇經典《老友記》（Friends）和Netflix已停播的真人騷《雙層公寓》（TERRACE HOUSE）那樣，六位主角機緣巧合下住在同一屋簷下，而六位演員早年因為參演GMMTV製作的三大BL劇，以「三大CP」的名義在泰國爆紅（第四大CP是Bright-Win），包括兩季《一年生》（Sotus: The Series）的KRIST-SINGTO（Prachaya Ruangroj和Perawat Sangpotirat）、《愛我你再親親我》（Kiss Me Again: The Series）和《深藍之吻》（Dark Blue Kiss）的TAY-NEW（Tawan Vihokratana和Thitipoom Techaapaikhun），以及《愛情理論》（Theory of Love）的GUN-OFF（Atthaphan Phunsawat和Jumpol Adulkittiporn），所以今次新劇可以視為「三大CP」Re-U，難怪劇未播先哄動。

《I'm Tee, Me Too》集合泰國「BL劇三大CP」的六位演員，（由左至右）包括：New、Off、Singto、Tay、Gun以及Krist。（網上圖片）

六個「Tee」共處一室

「Tee」字是貫穿全劇的關鍵字。故事講到，Krist飾演Wa-Tee在媽媽去世後，決定將大屋裏的5個房間出租，巧合地，5位新租客的名字竟然都叫阿Tee，分別是Mai-Tee（Singto飾）、Tee-Do（Tay飾）、Tee-Det（New飾）、Tee-Rex（Gun飾）及Mae-Tee（Off飾）。「六個Tee」都是大學生，各自主修不同科目，亦有不同弱點，Mai-Tee是主修食品科學，最怕聽到好消息；Tee-Do主修音樂，但超怕嘈音；Tee-Det主修林業系，最愛做Gym，最怕見到靚女；Mae-Tee主修新聞，又會做編劇工作，最怕有鬼；屋主Wa-Tee是建築系學生，性格內向，疑神疑鬼。

《I'm Tee, Me Too》有如美劇經典《老友記》（Friends）和Netflix已停播的真人騷《雙層公寓》（TERRACE HOUSE）那樣，六位主角機緣巧合下住在同一屋簷下。（網上圖片）

三大CP聚首 有冇BL元素？

至於Tee-Rex的身份最神秘，預告沒有說他是否大學生，只透露當初搬過來這裏住，是因為害怕寂寞，不想一個人住，他說：「話唔埋，我喺度住一排，就會想過番一個人嘅生活呢！」相見好，同住難，「六個Tee」因為性格迥異，所以起花了很長時間磨合，不過經歷了許多故事後，他們漸漸變得融洽，慢慢變成了「一家人」。據了解，《I'm Tee, Me Too》屬於生活喜劇，每個角色都有成長，但GMMTV沒有明言今次是否包含BL元素，但相信無論如何，劇迷都會照單全收。

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