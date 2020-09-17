數據分析20套女生必睇內地甜寵劇　兩世歡、陳芊芊都唔係第一名？

經常追劇的劇粉們，心中都有一份必追名單，可能是演員、可能是劇情、可能是導演風格類型，但其中有一種不論你是男女老少、0歲到100歲通通都買單，那就是「甜寵劇」啦！不會太燒腦、不用動刀動武見血，只要下班放空、休假慵懶點開一看，就能輕易嗑到CP，看女主角落入男主角愛的圈套，看男主角如何霸氣追妻，一部部比甜、比膩歪，堪稱是讓觀眾看到牙疼的「蛀牙系」甜寵劇。