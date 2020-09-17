數據分析20套女生必睇內地甜寵劇　兩世歡、陳芊芊都唔係第一名？

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經常追劇的劇粉們，心中都有一份必追名單，可能是演員、可能是劇情、可能是導演風格類型，但其中有一種不論你是男女老少、0歲到100歲通通都買單，那就是「甜寵劇」啦！不會太燒腦、不用動刀動武見血，只要下班放空、休假慵懶點開一看，就能輕易嗑到CP，看女主角落入男主角愛的圈套，看男主角如何霸氣追妻，一部部比甜、比膩歪，堪稱是讓觀眾看到牙疼的「蛀牙系」甜寵劇。
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今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2019、2020短短2年間，甜到膩歪、又讓人忍不住一看再看的大陸古裝甜寵網路劇有哪些？
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月24日至2020年08月22日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大陸甜寵網路劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】