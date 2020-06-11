【傳聞中的陳芊芊】丁禹兮着女裝氹趙露思　險穿肚兜出鏡：太冷了

由趙露思、丁禹兮主演的內地劇集《傳聞中的陳芊芊》近來大受歡迎，超過13億人次的網友被甜到尖叫！劇中丁禹兮飾演的韓爍愛呷醋、更是寵妻狂魔，甚至為了氹趙露思飾演的陳芊芊開心，不惜着上女裝，被封「純情小奶狗」。（意指年紀小、愛撒嬌黏人又專一的「犬系男友」）

趙露思、丁禹兮在《傳聞中的陳芊芊》奉旨撒糖：

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被問到若是戀愛了，會跟韓爍一樣寵妻行徑嗎？丁禹兮坦言現實生活還沒遇到自己的「陳芊芊」，但他認為，如果談戀愛了，應該也會十分寵妻。丁禹兮演活了劇裡角色韓爍腹黑與可愛的反差感，他透露，該角其實是一個宇宙鋼鐵直男，認為直男也有很多面，因此努力去呈現一個複雜、生動的角色。

丁禹兮在劇中不惜着上女裝只為氹趙露思開心。他透露，原先的造型更誇張，衣服裏是加大碼的肚兜（《傳聞中的陳芊芊》劇照）

丁禹兮在劇中不惜着上女裝只為氹趙露思開心。他透露，原先的造型更誇張，衣服裏是加大碼的肚兜：「想想穿上後會有多麼詭異。」定妝後，工作人員為了「保​​護」他，因此將肚兜換成了睡衣，他表示：「一開始穿肚兜沒有東西護在平時有布料的地方，太冷了，而且會覺得不自在與不習慣。」

至於拍攝時最大挑戰，丁禹兮直說「太熱！」尤其開機是在7月底、8月初最熱的時候，再加上在山上拍戲，沒有什麼遮陰的地方，透露自己拍打戲拍到中暑，靠解暑藥和水撐著拍完；而趙露思的衣服則是濕透的，因為她穿鎧甲，是皮質的，更悶。趙露思、丁禹兮不只戲裡狂撒糖，該劇見面會上，趙露思清唱時，丁禹兮也在旁伴舞，讓網友直呼這對CP連「售後服務」都勁甜。

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