細So小三練美施被爆開網店淘寶貨扮高檔貨　為做KOL經常發性感相

Macy曾將囡囡的出浴照公開而引起爭議。(ig圖片)

前商台DJ蘇耀宗（細So）被踢爆背妻出軌，小三「阿B」原來係35歲嘅練美施（Macy），與細So同樣係有家室的人，並育有一仔一女。早年開時裝店，後來為了一仔一女改為網店，雖然佢曾在影片中表示唔少產品都係為小朋友設計，品質一定有保證，但原來Macy所賣嘅貨，早在媽媽討論區被踢爆係淘寶貨，並將價錢大大提升至本地水平。

被揭發係細So小三後 ,有網民指Macy老公為中醫,二人結婚時並未有擺酒。(fb圖片)

另外，亦有網友指出早前疫情高峰時，Macy將在本地藥房買到的一盒220元口罩，在自己的FB Page以260元出售，並將口罩出產地由英國變成美國。此外，不時為網店而擔任model嘅Macy多次否認自己係KOL，但她曾經為了sell沐浴產品，竟將囡囡的浴照公開，當時的做法引起極大的爭議。

Macy的FB Page以及IG目前全面關封。(IG圖片)

自從被揭發係小三後，唔少網民都紛紛爆料，有指 Macy的老公為中醫，當年二人結婚時未有擺酒，直到仔仔一歲時才補辦喜酒。 另外，Macy曾在訪問中透露自己打工時 ，有唔少條件比老公優秀嘅人追求，但最終選擇中醫老公，係因為覺得心靈伴侶最重要。不過，呢番說話，Macy怕且已經忘記得一乾二淨，因為被揭發小三身份後，Macy向傳媒透露同老公如今只係因為小朋友而喺埋一齊，並暗示自己曾為細So做人工流産。

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