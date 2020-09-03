木村拓哉堪稱日本第一凍齡男神　女拍檔都是美魔女毫不輸蝕

日本男演員木村拓哉主演的12部經典日劇早前在「黃Viu煲劇平台」上架，再次在亞洲各地掀起「木村熱潮」。作為日本的凍齡男神，木村拓哉的外貌可謂三十年如一日，好像不會變老一樣，就連他的女拍檔亦毫不輸蝕，位位都是名符其實的美魔女，20年後翻看都竟然不覺得突兀。

木村拓哉真係好型。（《Grand Maison 東京》劇照）

與木村主演《悠長假期》的山口智子當年貴為一線女星，拍罷《悠長假期》後與男星唐澤壽明共諧連理，更一度宣布退出演藝圈。前年她受木村邀請為劇集客串，時隔22年再世紀同台，不但刺激收視直線上升，還喚起不少七八十後的回憶。現年55歲的山口智子近年培養了寫作、攝影和旅遊等興趣，雖然沒有當年的青春活力，但她保養得宜比當年更有女人味，身上更散發一股文藝氣息。

悠長假期是1996年的作品，至今依然是劇迷心中的經典日劇之作。

現年55歲的山口智子保養得宜，格外自然親切（山口智子官網圖片）

在《悠長假期》飾演木村學生的廣末涼子以童星身份出道，當年憑藉一對小虎牙和標緻短髮而得到「二十世紀最後美少女」的美譽，人氣與今日的新垣結衣有得揮！現年40歲的廣末涼子現已育有三子，前年更穿上高中制服拍廣告，零違和感獲網民大讚從小靚到大，更先後獲選「日本傳說級美少女」及「逆生長女神」等等的稱號，力證她是日本最強童顏。

廣末涼子在《悠長假期》中飾演木村的學生。

40歲的廣末涼子被封做最強童顏。（廣末涼子官網圖片）

松隆子與木村拓哉由九十年代起先後在《悠長假期》、《戀愛世紀》和《律政英雄》等劇集中合作，情侶形象深入民心，因此有「木村永遠第一女主角」的稱號。有別於山口智子，44歲的松隆子依然戲約不斷幾乎沒有在幕前消失過，她雖然外貌變得更成熟，但亦未有搣甩「青春」這兩個字。

松隆子與木村拓哉於1997年拍攝《戀愛世紀》。

松隆子仍然是不少人心目中的女神。（松隆子官網圖片）

篠原涼子於2010年在《月之戀人》與木村合作後站穩女一位置，正式從歌手轉戰演員，更榮升「日劇女王」。現年47歲的她已成為兩子之母，但篠原涼子仍然少女感十足，平日也熱愛透過社交平台分享生活點滴，更不時以淡妝甚至素顏上陣，只見肌膚狀態完勝少女，令她榮登「日本女性心目中的成熟女性」和「年過40美腿女藝人」的代表。

篠原涼子於2010年在《月之戀人》與木村合作後站穩女一位置。

現年47歲的篠原涼子保養得宜，看不出已成為兩子之母。（上地雄輔blog圖片）

台灣第一名模林志玲亦於10年前在《月之戀人》與木村合作，當年更憑超強美貌震驚日本觀眾。現年45歲的林志玲美貌依然零跌watt，近年更因不老容顏紅出國際，被英國《每日郵報》激讚是「擁有魔法的凍齡美女」。

林志玲於10年前在《月之戀人》與木村合作。

現年45歲的林志玲美貌依然零跌watt，（林志玲微博圖片）

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由日劇天王木村拓哉主演的《悠長假期》、《月之戀人》、《CHANGE》和《PRICELESS 無價人生》已先後登陸「黃Viu煲劇平台」，星期五輪到《律政英雄》 上架，其餘幾齣經典日劇亦會陸續登陸香港，香港觀眾可以到「黃Viu」重溫平成男女神的動人時刻。

《律政英雄》9月4日登陸「黃Viu煲劇平台」。

木村拓哉其中一齣經典作《律政英雄》將在黃Viu上架。