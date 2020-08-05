《悠長假期》今起登陸黃Viu　12套木村拓哉經典作輪住上架

47歲日本男演員木村拓哉自九十年代起橫掃亞洲影視市場，主演的日劇無不締造佳績，陪伴無數八、九十後的成長。其中木村主演的四套劇更入選平成年代十大最高收視日劇，成為演員中之首。近日「黃Viu煲劇平台」購入了12套由木村拓哉主演的經典日劇播放權，並以《悠長假期》打響頭炮於今日起陸續上架，讓每位留在家中抗疫的香港人消磨一下時間。

《悠長假期》是經典中的經典。（《悠長假期》劇照）

由木村拓哉、山口智子、松隆子和竹野內豐等鑽石級陣容主演的《悠長假期》，講述過氣模特兒葉山南（山口智子飾）被悔婚，被逼與未婚夫原室友、失意的年輕鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾）同住一室，瀨名安慰南把這段時間視作「神賜予的長假」。二人在室友生活中共同面對人生低潮，並逐漸成為彼此不可替代的存在。

《悠長假期》是「平成最高收視日劇」的第九名。（《悠長假期》劇照）

掀男觀眾學琴潮

《悠長假期》在1996年4月開播，首周以30%高收視順利起航、大結局更突破36.7%，躋身「平成最高收視日劇」第九名，更被視為愛情日劇始祖、掀起中港台煲劇熱潮。當中最令人印象深刻的經典場面，非「彈彈波」莫屬！劇情講述瀨名教導南把彈彈波往下拋再接住，喻意把煩惱放下、重新出發，令彈彈波隨即變成冧女神器，瘋魔全日本；另外，瀨名在鋼琴大賽上彈奏蕭邦第三號鋼琴敘事曲的帥氣一幕，更帶動不少男觀眾學琴，掀起了「長假現象」。

劇集講述年輕鋼琴家戀上失意模特兒，開創姊弟戀劇集先河。

首次擔正封視帝

作為木村拓哉首部孭飛的日劇，當時年僅24歲的他不但憑「長假」爆紅，還一舉奪得第9回日劇學院賞的「最佳男主角」，開啟了他的巨星生涯，難怪不少粉絲認為「長假」是木村演藝生涯中最重要的作品之一。由亞洲萬人迷木村拓哉主演的12齣經典日劇，今日起陸續登陸香港，觀眾可以mark實時間，緊貼「黃Viu煲劇平台」收看，一同回味男神的最燦爛時光。

《悠長假期》於今日下午5時於「黃Viu煲劇平台」上架。

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