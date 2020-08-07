悠長假期｜木村拓哉松隆子電影成績出眾　有位18歲出道即奪新人獎

1996年播出的經典日劇《悠長假期》為男神木村拓哉首次擔正演出的作品，同劇更有神級女演員松隆子以及廣末涼子，去年木村拓哉跟松隆子再度合作拍攝電影《假面酒店》已經勾起大家不少回憶。近日黃Viu宣布買下12套由木村拓哉主演的經典日劇播放權，當中更以《悠長假期》作為頭炮，記者今次就來為大家重溫三位往後24年來，在電影圈中的驕人成績。

黃Viu買下《悠長假期》重播。（劇照）

廣末涼子拍《鐵道員》時才18歲。（電影劇照）

廣末涼子成耀眼新星

廣末涼子16歲拍《悠長假期》，18歲進軍電影界拍《鐵道員》，飾演戲中佐藤雪子的少女版，這才是她影圈出道的第2套作品，初出道已經奪得第21回日本電影金像獎最佳新人獎，可謂一鳴驚人。

後來廣末涼子的作品如《秘密》、《禮儀師之奏鳴曲》、《櫻之桃與蒲公英》等等都是經典。2015年廣末涼子在夏威夷電影節獲事業成就獎，過去曾獲獎的有渡邊謙、役所廣司，以及森姆積遜（Samuel L Jackson）等人獲此殊榮，而廣末涼子則是首位問鼎此獎的日本女演員。

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木村拓哉曾憑電影《武士的一分》入圍日本奧斯卡，最終卻「被逼」退選。（劇照）

本可挑戰影帝的木村

日本神話人物木村拓哉，自90年代起橫掃亞洲影視市場，開展出一條日劇之路，多年來他飾演過大大小小不同角色，成為不少女性心目的發夢都想嫁給他的男人。

自從木村拓哉於1994年出演電影《足球風雲》（shoot!）獲得日本奧斯卡金像獎最佳新人獎，此後他就創下一個又一個的神話，先是連續15年被評為日本最受歡迎男性第一名，主演的劇集收視率幾乎每套都有25%以上，是必然的收視率保證，更是獲得日劇奧斯卡最佳男主角次數最多的演員，被稱為木村神話！

不過當年木村拓哉憑電影《武士的一分》入圍有日本奧斯卡之稱的第30屆日本學院獎，曾給予他有份角逐影帝殊榮的機會，不過當時他所屬的事務所自90年代起，一律拒讓旗下藝人角逐各類型的音樂或電影獎項，最終木村拓哉只能退選收場。

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《櫻之桃與蒲公英》為松隆子帶來多個最佳女主角獎座。（電影劇照）

松隆子一角奪5影后

其實在木村拓哉、廣末涼子以及松隆子之中，三人都各有出眾成績，但要數影圈成就最高應該是松隆子，2009年由她領銜主演電影《櫻之桃與蒲公英》贏走了第33屆日本電影金像獎最佳女主角，後來更在另外4個電影頒獎禮同樣奪得影后殊榮。2010年她出演了由中島哲也執導的話題性電影《告白》，獲得第34屆日本電影金像獎優秀主演女優賞，而該戲更代表日本角逐2011年第83屆奧斯卡金像獎外語片獎，奪得了第30屆香港電影金像獎最佳亞洲電影，多年她的演技都備受肯定。

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