【Show8】郭晉安一入行零休息連踩100集　勁沮喪：得5場冇我？

邵氏與鄭丹瑞（旦哥）首創的網上演技訓練互動平台「SHOW 8」早前就發布不少演藝課程，更請來多位藝人分享親身經歷，當中三屆視帝郭晉安接受旦哥訪問時就直言一入行就備受力捧的他，並非大家想像中那麼好過！

他稱一入行備受力捧並非好事。（影片截圖）

安仔入行前曾任職文員，被填詞人盧國沾看中簽約無綫後即主演劇集《城市故事》，備受關注。對於一入行即躍升為男主角，受盡力捧，安仔直言並非一件好事：「我係冇祥仔（黎耀祥）嗰種喺下面睇住一班前輩學習，一嚟就上咗去飄飄然嗰個位。（有嘅？）一定有，去到嗰個位會覺得我係好辛苦，我係冇時間去諗咁多嘢，辛苦到日以繼夜，每日瞓幾個鐘你就要去拍，呢部劇都未完，我就要拍下一部劇嘅外景，我完全睇唔到今年我休息嘅時間喺邊度。」

安仔稱當年相當辛苦！（影片截圖）

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相比起祥仔爆200個Show的紀錄，安仔稱：「我試過演足100集，係好恐怖，我睇劇本，得5場冇我？有冇搞錯呀？你會覺得係好灰，我好想搵出路，嗰時又唔識打，又要一路做一路學打，嗰時興武俠劇，冇動畫效果，自己吊威也，呢部劇要你打刀，你要即刻學打刀，要你打槍，你要即刻學槍。好多嘢係一路拍一路學，你最好唔好瞓，最好去學埋你要應付拍劇嗰啲嘢，就係咁樣捱過嚟。」他又透露當年最喜歡就是公司安排出去宣傳，不用拍劇的他覺得身在天堂。

哇！好捱得！（影片截圖）

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