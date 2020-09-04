金剛控制慾強樣樣要先請示批准　前度梁云菲爆委屈：我很像寵物

台灣藝人梁云菲在4月份的時候，宣布同男友金剛分手，但一直不曾透露分手原因。而事隔5個月之後，近日上談話性節目的她就難得鬆口，原來因為金剛對她管制太多，無微不至的愛讓她感覺有點窒息，更直言「我覺得我沒有自己了。」

梁云菲指同金剛拍拖，對方控制慾非常強。（aloha6969@IG﹑ nanaliangbadgal@IG）

在同金剛交往期間，梁云菲猶如公主般萬千寵愛在一身，日常生活都被金剛照顧得無微不至。雖然被照顧是一件好幸福的事，可是當日子久了，她卻覺得沒有了自己，反而像一隻寵物。近日上談話性節目《單身行不行》的她就講道：「這一段日子我從來沒有自己洗過頭髮，全部都是他幫我洗的。然後洗頭髮就算了，因為我跟他是同居，我們有養貓就鏟貓砂，還是煮飯倒垃圾，全部都是他一手包辦。可是我不是不能做，有時候可能我想要下廚，但他這時候也會說不行，他說你個性就是傻傻的，你可能會用刀削到自己還是什麼，那個時候我就覺得說，他這個愛其實有一點限制在裡面。到後面我們在一起愈久愈明顯，就是有點窒息式的愛，就是我後面我會覺得我很像寵物，他很像我的監護人。」就連梁云菲想去學新東西，亦要獲得金剛批准，搞到她覺得對方像掌控她似的。

梁云菲指金剛像她的監護人。（影片截圖）

另外，她還透露金剛是一位非常沒有安全感的男生，做好多事情都要梁云菲陪伴他左右，但其實她是不想的，到最後她甚至覺得自己像在委曲求全做事：「他非常沒有安全感，如果他去日本工作14天，他就會把我帶去14天都陪他。那你也知道女生其實很尷尬，劇組的人會覺得說，你這個女朋友怎麼那麼黏啊，這工作什麼都要跟，我根本就不是。所以那時候會覺得自己委曲求全很多事情。」所以在生活上慢慢累積了問題，才覺得對方到底是否適合自己。

而在結婚問題上他們亦沒有達成共識，據她所言40歲的金剛好想結婚同生小朋友，可是梁云菲覺得自己才30歲，人生還有好多目標在追求以及未完成，所以她不想結婚將所有時間犧牲去成全家庭的時間。

在結婚問題上二人亦沒有達成共識。（影片截圖）

同金剛宣布分手之後，接踵而來有好多傳聞都對梁云菲不利，其實當時她是非常希望金剛可以出來幫忙澄清，可是對方並沒有。以致她感受委屈因此壓力大到出現鬼剃頭，對此她相當委屈：「就會覺得愛的時候什麼都是，不愛的時候什麼都不是。」所以在8月份金剛結交新女朋友，宣布同台灣女星小嫻戀愛ing後，梁云菲隨即在社交網站發文，表示對他給予誠心誠意的祝福。

金剛在8 月份宣布同小嫻拍拖。（hsien@IG）